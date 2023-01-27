Драка в налоговой, снесут 200 домов, в Тюмени за 6 часов нашли пропавшую девочку

Posted Сегодня, 20:35
Published Сегодня, 20:35
Modified Сегодня, 20:35
Updated Сегодня, 20:35
В Тюмени сотрудницы УФНС подрались во время прослушивания гимна РФ.
Конфликт произошел между двумя женщинами на фоне личной неприязни. Примечательно, что драка прошла под звуки утреннего гимна страны. В результате потасовки одна из сотрудниц получила удар калькулятором по голове, вторая — журналом. Обе девушки остались с ушибами и синяками. Сообщается, что на место ЧП приезжали сотрудники полиции.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ради реновации в Тюмени снесут сотни жилых домов.
Под КРТ попадут участки, расположенные на улицах Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, улицы Новопортовская, улицы Мориса Тореза и Воронинская — Томская — Саратовская — Кемеровская — Ботаническая, улицы Минская, улицы Киевская, улицы Комсомольская. Согласно опубликованных документам будет снесено около 200 частных и многоэтажных домов. В том числе шестнадцать панелек на улицах Саратовской, Щадринской, Курчатова, Кемеровской, Киевской, Минской, Комсомольской и Тюменской, Мориса Тореза, Новопортовской. Одиннадцать из них признаны аварийными.
В перспективе на указанных улицах возведут 5-ти, 8-ми, 10-ти и 16 — этажные дома, медицинскиеи образовательные учреждения.
Общий объем строительства в границах улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, улицы Новопортовская, улицы Мориса Тореза составит 147 тысяч квадратных метров на площади 14,3 гектара. На земельном участке площадью 18,2 гектар в границе улиц Воронинская — Томская — Саратовская — Кемеровская — Ботаническая, улицы Минская, Киевская и Комсомольская 189,9 тысяч квадратных метров.
В областной столице сегодня быстро нашли девочку.
Школьнице семь лет. Пропавшую маленькую девочку нашли через 6 часов поисков. Аня не вернулась домой из гимназии №49, а до этого девочка никогда не пропадала. Её мама попросила распространить сообщение о розыске в соцсетях и СМИ, связь с ней можно было держать по телефону. К поискам подключились сотрудники МВД и СКР.
Оказалось, что всё это время девочка была в соседнем подъезде, с ней всё хорошо.