Драка в налоговой, снесут 200 домов, в Тюмени за 6 часов нашли пропавшую девочку

Школьнице семь лет. Пропавшую маленькую девочку нашли через 6 часов поисков. Аня не вернулась домой из гимназии №49, а до этого девочка никогда не пропадала. Её мама попросила распространить сообщение о розыске в соцсетях и СМИ, связь с ней можно было держать по телефону. К поискам подключились сотрудники МВД и СКР.