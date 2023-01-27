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Published Сегодня, 20:35

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Драка в налоговой, снесут 200 домов, в Тюмени за 6 часов нашли пропавшую девочку

27 января 2023, 20:35
Фото: 1MI

В Тюмени за 6 часов нашли пропавшую девочку, драка в налоговой, снесут 200 домов

Две сотрудницы тюменской налоговой инспекции подрались на рабочем месте. Инцидент произошел в юридическом отделе МИФНС №14 в городе Тюмени. Пострадали 2 женщины.

В Тюмени сотрудницы УФНС подрались во время прослушивания гимна РФ.

Конфликт произошел между двумя женщинами на фоне личной неприязни. Примечательно, что драка прошла под звуки утреннего гимна страны. В результате потасовки одна из сотрудниц получила удар калькулятором по голове, вторая — журналом. Обе девушки остались с ушибами и синяками. Сообщается, что на место ЧП приезжали сотрудники полиции.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ради реновации в Тюмени снесут сотни жилых домов.   

Под КРТ попадут участки, расположенные на улицах Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, улицы Новопортовская, улицы Мориса Тореза и Воронинская — Томская — Саратовская — Кемеровская — Ботаническая, улицы Минская, улицы Киевская, улицы Комсомольская. Согласно опубликованных документам будет снесено около 200 частных и многоэтажных домов. В том числе шестнадцать панелек на улицах Саратовской, Щадринской, Курчатова, Кемеровской, Киевской, Минской, Комсомольской и Тюменской, Мориса Тореза, Новопортовской. Одиннадцать из них признаны аварийными.

В перспективе на указанных улицах возведут 5-ти, 8-ми, 10-ти и 16 — этажные дома, медицинскиеи образовательные учреждения.

Общий объем строительства в границах улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, улицы Новопортовская, улицы Мориса Тореза составит 147 тысяч квадратных метров на площади 14,3 гектара. На земельном участке площадью 18,2 гектар в границе улиц Воронинская — Томская — Саратовская — Кемеровская — Ботаническая, улицы Минская, Киевская и Комсомольская 189,9 тысяч квадратных метров.

В областной столице сегодня быстро нашли девочку.

Школьнице семь лет. Пропавшую маленькую девочку нашли через 6 часов поисков. Аня не вернулась домой из гимназии №49, а до этого девочка никогда не пропадала. Её мама попросила распространить сообщение о розыске в соцсетях и СМИ, связь с ней можно было держать по телефону. К поискам подключились сотрудники МВД и СКР.

Оказалось, что всё это время девочка была в соседнем подъезде, с ней всё хорошо.

В Тюмени за 6 часов нашли пропавшую маленькую девочку
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Жалобы#Тюменцы#Дела судебные#Водители#Дороги
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