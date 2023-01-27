Депутаты Тюменской областной Думы спорят в соцсетях из-за льгот мобилизованным

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Иван Вершинин опубликовал на своей странице пост о законопроекте, одобренном единогласно на комитете по госстроительству и местному самоуправлению, за что подвергся критике со стороны заместителя председателя комитета Владимира Ульянова.
«Депутат сослался на несколько предложений и замечаний, которые мы получили к нашему законопроекту в ходе его внесения. Ну тут в очередной раз могу отметить, что у наших отдельных коллег какие — то двойные стандарты в оценке законотворческих инициатив. Когда им самим нужно срочно принять даже самый сырой законопроект, никаких вопросов не возникает, нам же пеняют даже на небольшие юридико-технические правки, несмотря на объективно столь значимую тему как защита прав семей мобилизованных земляков», — написал на своей странице VK Вершинин.
В свою очередь Ульянов пояснил, с чем связана его позиция, не забыв при этом обвинить коллегу в поспешных выводах.
«К проекту закона имелись существенные замечания и не рядовые (как написали „юридико-технические правки“), а отсутствие финансово-экономического обоснования возможности реализации данного законопроекта на практике — отсутствие описания механизма финансового обеспечения исполнения предложенной законодательной инициативы, что пока и делает невозможным его реализацию. Поэтому с надеждой ждем доработанный законопроект», — отметил Ульянов.
Переписка продолжилась и в комментариях к посту Владимира Ульянова. Иван Вершинин написал про свой паблик, Ульянов ответил, что времени читать паблики у него нет.
Учту. Но, к сожалению, нет времени на чтение всех пабликов и уж, тем более, создание дополнительных. У меня есть эта страница и я абсолютно открыт здесь и для комментариев, и для обсуждений.
Иван Вершинин обратил внимание на то, что в комментариях ему ответила помощница депутата Мария Шатохина как будто от лица Владимира Ульянова. Возможно, что она и ведет страничку депутата. После этого комментарий был удален и Владимир Ульянов, или тот, кто ведет его соцсети, написал оправдание.
Ранее «Наш Город» писал, что новая льгота для семей мобилизованных в виде предоставления бесплатной юридической помощи была внесена на рассмотрение комитета регионального парламента по госстроительству и местному самоуправлению группой депутатов: Владимиром Сысоевым, Иваном Вершининым и Глебом Трубиным 24 января.
Инициативу члены комитета поддержали единогласно и планировали рассмотреть законопроект в первом чтении на заседании облдумы 2 февраля.