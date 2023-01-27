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Published Сегодня, 08:03

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Updated Сегодня, 08:06

Депутаты Тюменской областной Думы спорят в соцсетях из-за льгот мобилизованным

27 января 2023, 08:03
Фото: 1MI

Депутаты Тюменской областной Думы спорят в соцсетях из-за льгот мобилизованным

Депутаты Тюменской областной Думы, единоросс Владимир Ульянов и депутат фракции ЛДПР Иван Вершинин, вступили в крайне вежливую словесную перепалку в социальной сети VK. Спор между парламентариями возник из-за законопроекта, касающегося предоставления бесплатной юридической помощи мобилизованным.
Сюжет
Тюмень

Иван Вершинин опубликовал на своей странице пост о законопроекте, одобренном единогласно на комитете по госстроительству и местному самоуправлению, за что подвергся критике со стороны заместителя председателя комитета Владимира Ульянова.

«Депутат сослался на несколько предложений и замечаний, которые мы получили к нашему законопроекту в ходе его внесения. Ну тут в очередной раз могу отметить, что у наших отдельных коллег какие — то двойные стандарты в оценке законотворческих инициатив. Когда им самим нужно срочно принять даже самый сырой законопроект, никаких вопросов не возникает, нам же пеняют даже на небольшие юридико-технические правки, несмотря на объективно столь значимую тему как защита прав семей мобилизованных земляков», — написал на своей странице VK Вершинин.

В свою очередь Ульянов пояснил, с чем связана его позиция, не забыв при этом обвинить коллегу в поспешных выводах.

«К проекту закона имелись существенные замечания и не рядовые (как написали „юридико-технические правки“), а отсутствие финансово-экономического обоснования возможности реализации данного законопроекта на практике — отсутствие описания механизма финансового обеспечения исполнения предложенной законодательной инициативы, что пока и делает невозможным его реализацию. Поэтому с надеждой ждем доработанный законопроект»,  — отметил Ульянов.

Переписка продолжилась и в комментариях к посту Владимира Ульянова. Иван Вершинин написал про свой паблик, Ульянов ответил, что времени читать паблики у него нет.

Учту. Но, к сожалению, нет времени на чтение всех пабликов и уж, тем более, создание дополнительных. У меня есть эта страница и я абсолютно открыт здесь и для комментариев, и для обсуждений. 

Иван Вершинин обратил внимание на то, что в комментариях ему ответила помощница депутата Мария Шатохина как будто от лица Владимира Ульянова. Возможно, что она и ведет страничку депутата. После этого комментарий был удален и Владимир Ульянов, или тот, кто ведет его соцсети, написал оправдание.

Ранее «Наш Город» писал, что новая льгота для семей мобилизованных в виде предоставления бесплатной юридической помощи была внесена на рассмотрение комитета регионального парламента по госстроительству и местному самоуправлению группой депутатов: Владимиром Сысоевым, Иваном Вершининым и Глебом Трубиным 24 января.

Инициативу члены комитета поддержали единогласно и планировали рассмотреть законопроект в первом чтении на заседании облдумы 2 февраля.

Депутаты поддержали закон о льготах для семей мобилизованных
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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Тюменская областная Дума#Депутаты#Новости тюмени#Военные#Льготы#Частичная мобилизация#Юридические услуги#Законопроект
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