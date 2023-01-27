Депутаты Тюменской областной Думы спорят в соцсетях из-за льгот мобилизованным

Иван Вершинин обратил внимание на то, что в комментариях ему ответила помощница депутата Мария Шатохина как будто от лица Владимира Ульянова. Возможно, что она и ведет страничку депутата. После этого комментарий был удален и Владимир Ульянов, или тот, кто ведет его соцсети, написал оправдание.