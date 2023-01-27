Депутат Гордумы Дмитрий Елагин стал главным партийцем в Тюмени

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Кандидатуру Елагина выбрали на собрании партийцев, где присутствовали активисты и чиновники.
Напомним, что в 2021 году Елагин был в списке кандидатов в Государственную думу, но по собственному желанию отказался от участия в выборах.
Ранее «Наш город» писал, что Иван Вершинин и Владимир Ульянов дискутировали в социальной сети Вконтакте. Вершинин разместил пост о законопроекте, касающемся предоставления бесплатной юридической помощи мобилизованным, а Ульянов раскритиковал этот законопроект, высказав мнение, что его нужно дорабатывать.