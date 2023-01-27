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Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Депутат Гордумы Дмитрий Елагин стал главным партийцем в Тюмени

27 января 2023, 13:40
Фото: telegram-канал Ивана Вершинина

Тюменский депутат Дмитрий Елагин расширил полномочия в ЛДПР

Елагин стал координатором тюменского отделения партии ЛДПР. Об этом в telegram-канале сообщил депутат облдумы Иван Вершинин.

Кандидатуру Елагина выбрали на собрании партийцев, где присутствовали активисты и чиновники.

Напомним, что в 2021 году Елагин был в списке кандидатов в Государственную думу, но по собственному желанию отказался от участия в выборах.

Ранее «Наш город» писал, что Иван Вершинин и Владимир Ульянов дискутировали в социальной сети Вконтакте. Вершинин разместил пост о законопроекте, касающемся предоставления бесплатной юридической помощи мобилизованным, а Ульянов раскритиковал этот законопроект, высказав мнение, что его нужно дорабатывать.

Депутаты Тюменской областной Думы спорят в соцсетях из-за льгот мобилизованным
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#Елена Чебоксарова#Депутат Госдумы#Депутаты#ЛДПР#Фракция ЛДПР#Областная дума#Тюменская областная Дума#Гордума
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