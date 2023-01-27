Число скидок на вторичном рынке недвижимости в Тюмени выросло в три раза

По словам аналитиков, во второй половине 2022 года у покупателей был отмечен большой интерес к квартирам на вторичном рынке. Даже несмотря на то, что за год стоимость квадратного метра возросла на 13,1% — до 105,7 тысяч рублей за «квадрат», пишет РБК Тюмень.