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Число скидок на вторичном рынке недвижимости в Тюмени выросло в три раза

27 января 2023, 06:00
Фото: 1MI

В Тюмени на вторичном рынке жилья размер скидок увеличился в 3 раза

Размер дисконта в Тюмени на вторичном рынке жилья вырос в три раза — с полутора до четырех процентов за последний год. По сравнению с 2021 годом количество заключенных сделок на вторичном рынке недвижимости увеличилось на 7,8%.
Сюжет
Тюмень

По словам аналитиков, во второй половине 2022 года у покупателей был отмечен большой интерес к квартирам на вторичном рынке. Даже несмотря на то, что за год стоимость квадратного метра возросла на 13,1% — до 105,7 тысяч рублей за «квадрат», пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний год стоимость квадратного метра жилья в новостройках увеличилась на 21% и сегодня составляет 110 тысяч рублей. В настоящее время в областной столице на продажу выставлено более 16 тысяч квартир в новых домах.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Экономика#Квартиры#Покупка-продажа#Тюмень#Тюменская область
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