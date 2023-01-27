Александр Моор: между правительством региона и полицией налажен конструктивный диалог

Posted 27 января 13:34
Published 27 января 13:34
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
«В целом по итогам 2022 года в Тюменской области отмечается положительная динамика по ряду направлений обеспечения общественной безопасности. Работа всех органов власти позволяет сохранять на территории региона стабильную обстановку», – отметил губернатор.
В 2022 году уровень преступности на 100 тысяч населения снизился в регионе на 3,3 процента, сообщил в своем докладе заместитель начальника УМВД России по Тюменской области – начальник полиции полковник Булат Хайруллин. Общее количество зарегистрированных преступлений уменьшилось. Раскрываемость увеличилась, в том числе тяжких и особо тяжких противоправных деяний.
Количество дорожно-транспортных происшествий за прошедший год снизилось, число погибших в ДТП уменьшилось. Удалось добиться снижения количества ДТП с участием водителей в состоянии опьянения.
Исходя из анализа состояния оперативной обстановки, по некоторым направлениям фиксируется отрицательная динамика, отметил Александр Моор. Каждая такая «болевая» точка требует особого внимания, подчеркнул глава региона.
«На протяжении многих лет правительство Тюменской области конструктивно взаимодействует с правоохранительными органами. Совместно с региональным управлением МВД разработаны и реализуются три государственные программы Тюменской области – «Профилактика правонарушений», «Повышение безопасности дорожного движения», «Антинаркотическая программа». В 2023 году их реализация будет продолжена. Для этого предусмотрено более 740 миллионов рублей», – сообщил губернатор.
В числе основных направлений совместной работы в 2023 году Александр Моор назвал дальнейшее снижение смертности в ДТП, развитие системы «Безопасный город», совместное противостояние наркомании и наркопреступности, обеспечение общественного порядка и безопасности жителей региона.
Начальник УМВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Леонид Коломиец выразил уверенность в том, что сотрудники органов внутренних дел, действуя плечом к плечу, выполнят все стоящие перед ними задачи.
Александр Моор поблагодарил коллектив УМВД России по Тюменской области за работу в 2022 году и вручил сотрудникам органов внутренних дел одну государственную награду Российской Федерации и четыре награды Тюменской области.