Александр Моор: между правительством региона и полицией налажен конструктивный диалог

«На протяжении многих лет правительство Тюменской области конструктивно взаимодействует с правоохранительными органами. Совместно с региональным управлением МВД разработаны и реализуются три государственные программы Тюменской области – «Профилактика правонарушений», «Повышение безопасности дорожного движения», «Антинаркотическая программа». В 2023 году их реализация будет продолжена. Для этого предусмотрено более 740 миллионов рублей», – сообщил губернатор.