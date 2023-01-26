Жители Тюменской области приобрели 200 кг драгоценных металлов для инвестиций

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Объем вложений составил 142 млн рублей, увеличившись на 63% по сравнению с 2021 годом.
Счета в золоте жители региона пополнили на 24 кг, а в серебре — на 164 кг. Доля операций с золотом и серебром составляет по 40%. Остальные сделки проводились с палладием и платиной.
Как рассказал Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка, защитные свойства драгметаллов проявляются во время турбулентности на рынках, ведь именно в этот период они, как правило, начинают расти в цене. Это свойство уже замечали в 2008–2011 годах, в пик пандемии и в первом квартале 2022 года.
«Если проанализировать график стоимости золота за последние 10-15 лет, то можно увидеть, что в долгосрочной перспективе рост цен на металл опережал инфляцию. Таким образом, эффективнее всего вкладываться в этот инструмент на долгий срок — от 3-5 лет, чтобы сберечь свои накопления от девальвации», — добавил он.