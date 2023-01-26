Жители Тюменской области приобрели 200 кг драгоценных металлов для инвестиций

Как рассказал Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка, защитные свойства драгметаллов проявляются во время турбулентности на рынках, ведь именно в этот период они, как правило, начинают расти в цене. Это свойство уже замечали в 2008–2011 годах, в пик пандемии и в первом квартале 2022 года.