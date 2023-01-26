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Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Жители Тюменской области приобрели 200 кг драгоценных металлов для инвестиций

26 января 2023, 10:50
Фото: Сбербанк
В 2022 году жители Тюменской области (без учета ХМАО и ЯНАО) пополнили свои обезличенные металлические счета (ОМС) в Сбербанке почти на 200 килограммов драгоценных металлов.

Объем вложений составил 142 млн рублей, увеличившись на 63% по сравнению с 2021 годом.

Счета в золоте жители региона пополнили на 24 кг, а в серебре — на 164 кг. Доля операций с золотом и серебром составляет по 40%. Остальные сделки проводились с палладием и платиной.

Как рассказал Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка, защитные свойства драгметаллов проявляются во время турбулентности на рынках, ведь именно в этот период они, как правило, начинают расти в цене. Это свойство уже замечали в 2008–2011 годах, в пик пандемии и в первом квартале 2022 года.

«Если проанализировать график стоимости золота за последние 10-15 лет, то можно увидеть, что в долгосрочной перспективе рост цен на металл опережал инфляцию. Таким образом, эффективнее всего вкладываться в этот инструмент на долгий срок — от 3-5 лет, чтобы сберечь свои накопления от девальвации», — добавил он.
#Анна Доронина
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