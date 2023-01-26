Владелец футбольного клуба «Эвертон» выставит его на продажу

Сумма сделки, по данным источника, оценивается в 566 млн евро. Ранее Мошири искал инвесторов для «ирисок», но теперь готов продать клуб. Это связывают с тем, что «Эвертон» терпит убытки, совокупный объем которых превысил 420 млн евро.