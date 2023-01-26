Владелец футбольного клуба «Эвертон» выставит его на продажу

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Ирано-британский бизнесмен Фархад Мошири, являющийся владельцем английского футбольного клуба «Эвертон» заявил, что готов расстаться с ним, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на британские СМИ.
Сумма сделки, по данным источника, оценивается в 566 млн евро. Ранее Мошири искал инвесторов для «ирисок», но теперь готов продать клуб. Это связывают с тем, что «Эвертон» терпит убытки, совокупный объем которых превысил 420 млн евро.
«Эвертон» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии и находится в зоне вылета из премьер-лиги.