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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Владелец футбольного клуба «Эвертон» выставит его на продажу

26 января 2023, 14:08
Фото: pxhere.com
Сумма сделки оценивается более чем в полмиллиарда евро.

Ирано-британский бизнесмен Фархад Мошири, являющийся владельцем английского футбольного клуба «Эвертон» заявил, что готов расстаться с ним, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на британские СМИ. 

Сумма сделки, по данным источника, оценивается в 566 млн евро. Ранее Мошири искал инвесторов для «ирисок», но теперь готов продать клуб. Это связывают с тем, что «Эвертон» терпит убытки, совокупный объем которых превысил 420 млн евро. 

«Эвертон» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии и находится в зоне вылета из премьер-лиги.

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