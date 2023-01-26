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Posted 26 января 10:07

Published 26 января 10:07

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

В Юргинской районе Тюменской области диспансеризацию прошли свыше 5 тысяч сельчан

26 января 2023, 10:07
Фото: Freepik
В прошлом году в Юргинском районе профилактическое медобследование и диспансеризацию прошли более пяти тысяч местных жителей. Это почти 64% взрослого трудоспособного населения муниципалитета, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Всего к филиалу областной больницы № 11 прикреплено порядка 10 тысяч жителей района.  Из них 8 420 — это взрослые, в том числе  5 444 — трудоспособные.

«Диспансеризация является наиболее действенным инструментом в своевременном выявлении людей с повышенным уровнем факторов риска развития неинфекционных заболеваний: болезней системы кровообращения, сахарного диабета, онкологии, бронхолёгочных болезней», — отметили в филиале облбольницы.

Каждый пациент, который пошел комплексное обследование получает «паспорт здоровья» и рекомендации, на что ему обратить внимание и куда обратиться, если в ходе медосмотра у него выявлены какие-то заболевания. В 2022 году после диспансеризации такие направления  получили 332 жителя района.

Тюменские врачи в очередной раз напоминают, что профилактика — это эффективный способ предупреждения развития болезни либо её обострения.

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