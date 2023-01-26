В Юргинской районе Тюменской области диспансеризацию прошли свыше 5 тысяч сельчан

Каждый пациент, который пошел комплексное обследование получает «паспорт здоровья» и рекомендации, на что ему обратить внимание и куда обратиться, если в ходе медосмотра у него выявлены какие-то заболевания. В 2022 году после диспансеризации такие направления получили 332 жителя района.