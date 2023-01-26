В Юргинском районе Тюменской области диспансеризацию прошли свыше 5 тысяч сельчан

Posted 26 января 10:07
Published 26 января 10:07
Modified Сегодня, 19:50
Updated Сегодня, 19:50
Всего к филиалу областной больницы № 11 прикреплено порядка 10 тысяч жителей района. Из них 8 420 — это взрослые, в том числе 5 444 — трудоспособные.
«Диспансеризация является наиболее действенным инструментом в своевременном выявлении людей с повышенным уровнем факторов риска развития неинфекционных заболеваний: болезней системы кровообращения, сахарного диабета, онкологии, бронхолёгочных болезней», — отметили в филиале облбольницы.
Каждый пациент, который пошел комплексное обследование получает «паспорт здоровья» и рекомендации, на что ему обратить внимание и куда обратиться, если в ходе медосмотра у него выявлены какие-то заболевания. В 2022 году после диспансеризации такие направления получили 332 жителя района.
Тюменские врачи в очередной раз напоминают, что профилактика — это эффективный способ предупреждения развития болезни либо её обострения.