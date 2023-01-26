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Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

В Тюменской области до выборов допустят иноагентов

26 января 2023, 08:03
Фото: 1MI

В Тюменской области до выборов губернатора допустят иноагентов

В Тюменской области к участию в выборах губернатора, депутатов регионального парламента допустят кандидатов-иноагентов. Правда, до старта избирательной кампании им нужно будет указать свой статус во всех документах, а также сообщать о нем во время выступлений.
Сюжет
Тюмень

По словам председателя Избирательной комиссии области Игоря Халина, в настоящее время соответствующие изменения вносятся в Избирательный кодекс региона, пишет ИА «Тюменская линия».

Иностранным агентом является лицо, которое получает поддержку из-за рубежа или находится под иностранным влиянием. Также для признания иноагентом необходимо вести определенную деятельность. В частности, в политической отрасли — это проведение демонстраций, митингов, оказание влияния на формирование общественно-политических взглядов во время выборов.

Ранее «Наш Город» писал, что выборы в Тюменской области в этом году состоятся 10 сентября. По словам руководителя Уральского межрегионального координационного совета Партии «Единая Россия» Ивана Квитки, в субъектах УрФО пройдут масштабные избирательные кампании.

Тюменский депутат Госдумы анонсировал масштабные избирательные кампании в УрФО
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#Общество#Новости тюмени#Выборы#Выборы губернатора#Избирательная кампания#Избирательная комиссия#Тюмень#Кандидаты#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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