В Тюменской области до выборов допустят иноагентов

В Тюменской области до выборов губернатора допустят иноагентов

В Тюменской области к участию в выборах губернатора, депутатов регионального парламента допустят кандидатов-иноагентов. Правда, до старта избирательной кампании им нужно будет указать свой статус во всех документах, а также сообщать о нем во время выступлений.

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