В Тюменской области до выборов допустят иноагентов

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
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По словам председателя Избирательной комиссии области Игоря Халина, в настоящее время соответствующие изменения вносятся в Избирательный кодекс региона, пишет ИА «Тюменская линия».
Иностранным агентом является лицо, которое получает поддержку из-за рубежа или находится под иностранным влиянием. Также для признания иноагентом необходимо вести определенную деятельность. В частности, в политической отрасли — это проведение демонстраций, митингов, оказание влияния на формирование общественно-политических взглядов во время выборов.
Ранее «Наш Город» писал, что выборы в Тюменской области в этом году состоятся 10 сентября. По словам руководителя Уральского межрегионального координационного совета Партии «Единая Россия» Ивана Квитки, в субъектах УрФО пройдут масштабные избирательные кампании.