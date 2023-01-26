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Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

В тюменском СНТ во время пожара погиб мужчина

26 января 2023, 07:44
Фото: 1MI

Тюменские пожарные обнаружили в сгоревшем доме труп мужчины

В тюменском садовом товариществе «Дружба» во время пожара в частном доме погиб мужчина. Трагедия произошла сегодня утром.
Сюжет
Тюмень

Когда пожарные прибыли на место ЧП здание уже было полностью охвачено огнем. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины.

гибПо предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской деревне Патрушева в минувшие выходные дни затушили тлеющий порядка восьми месяцев торфяник. В декабре его дважды уже тушили сотрудники МЧС.

У деревни Патрушева потушили тлеющий торфяник
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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Пожар#МЧС#Гибель на пожаре#Валентина Бурнашева
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