В тюменском СНТ во время пожара погиб мужчина

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
Когда пожарные прибыли на место ЧП здание уже было полностью охвачено огнем. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины.
гибПо предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской деревне Патрушева в минувшие выходные дни затушили тлеющий порядка восьми месяцев торфяник. В декабре его дважды уже тушили сотрудники МЧС.