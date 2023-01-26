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Published Сегодня, 07:10

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Updated Сегодня, 07:20

В Тюмени задержали мужчину, изнасиловавшего девушку в центре города

26 января 2023, 07:10
Фото: 1MI

В Тюмени задержали подозреваемого в изнасиловании женщины на Республики

Тюменские силовики установили личность мужчины, изнасиловавшего 31-летнюю женщину в центре города. В Следственном комитете по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что личности злоумышленников установлены.
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Тюмень
«Расследуется уголовное дело по главе Уголовного кодекса «Преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности», — отметили в ведомстве.

Подозреваемые задержаны. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании для них меры пресечения.

Ранее «Наш Город» писал, что инцидент произошел около 4:30 утра 25 января на улице Республике. Неизвестный мужчина азиатской внешности в автомобиле изнасиловал 31-летнюю тюменку.

#Валентина Бурнашева#Правонарушения#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Изнасилование#Уголовное дело#Следственный комитет#Тюмень#Тюменская область
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