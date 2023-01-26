В Тюмени задержали мужчину, изнасиловавшего девушку в центре города

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:20
«Расследуется уголовное дело по главе Уголовного кодекса «Преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности», — отметили в ведомстве.
Подозреваемые задержаны. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании для них меры пресечения.
Ранее «Наш Город» писал, что инцидент произошел около 4:30 утра 25 января на улице Республике. Неизвестный мужчина азиатской внешности в автомобиле изнасиловал 31-летнюю тюменку.