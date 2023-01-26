В Тюмени владельцы гаражей на улице Максима Горького просят отменить решение о КРТ

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Тюменцы направили в прокуратуру коллективное обращение. Земельные участки, на которых стоят гаражи, были им предоставлены в бессрочное пользование.
«Просим отменить решение департамента имущественных отношений Тюменской области «О комплексном развитии территории нежилой застройки в районе улицы Максима Горького» с целью сохранения нашей законной собственности», - сообщает издание DK.RU.
Около 90 собственников успели воспользоваться «гаражной амнистией». Одним из владельцев является член общественной палаты Тюменской области Альберт Фахрутдинов.
Ранее «Наш город» сообщал, что около Тюмени готовятся выставить на торги три земельных участка общей площадью около 50 гектар. Его используют для КРТ.