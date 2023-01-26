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Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

В Тюмени владельцы гаражей на улице Максима Горького просят отменить решение о КРТ

26 января 2023, 11:23
Фото: 1MI

Десятки владельцев гаражей в центре Тюмени просят отменить решение о КРТ

Гаражный кооператив Малыш» на улице Максима Горького попал в проект КРТ. По данным портала DK.RU, данную территорию уже получила компания Владимира Шевчика. Владельцы против сноса.
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Тюмень

Тюменцы направили в прокуратуру коллективное обращение. Земельные участки, на которых стоят гаражи, были им предоставлены в бессрочное пользование.

«Просим отменить решение департамента имущественных отношений Тюменской области «О комплексном развитии территории нежилой застройки в районе улицы Максима Горького» с целью сохранения нашей законной собственности», - сообщает издание DK.RU.

Около 90 собственников успели воспользоваться «гаражной амнистией». Одним из владельцев является член общественной палаты Тюменской области Альберт Фахрутдинов.

Ранее «Наш город» сообщал, что около Тюмени готовятся выставить на торги три земельных участка общей площадью около 50 гектар. Его используют для КРТ.

В Тюменской области выставят на продажу земельный участок под КРТ
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#Общество#Новости тюмени#Жалобы#Водители#Дороги#Экономика#Деньги#Тюменцы#Тюмень#Александр Мязин
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