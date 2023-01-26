В Тюмени теплая погода сохранится до конца января

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
В последний день трудовой недели, 27 января, столбики термометров покажут -3 -5. В течение дня ожидаются осадки в виде снега. В субботу в дневные часы температура воздуха составит -5 -6, к вечеру похолодает до -6 -12.
В воскресенье и понедельник, 29 и 30 января, осадки прекратится. В светлое время суток термометры покажут -11 -12, в ночные часы ожидается — 13 -15.
В последний день второго месяца зимы, 31 января, ожидается пасмурная погода без осадков, ветер до 2,6 метров в секунду и температура воздуха — 10 -15.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в одном из ЖК появились теплые беседки для горожан. Согреться в морозную погоду там смогут все желающие.