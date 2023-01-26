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Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

В Тюмени теплая погода сохранится до конца января

26 января 2023, 05:37
Фото: 1MI

В Тюмени 27 января потеплеет до -3

В Тюмени теплая погода сохранится до конца января. По прогнозам синоптиков, в четверг, 26 января, температура воздуха составит -5 -6. Ожидается небольшой снег и юго-западный ветер со скоростью до 7 метров в секунду.
Сюжет
Тюмень

В последний день трудовой недели, 27 января, столбики термометров покажут -3 -5. В течение дня ожидаются осадки в виде снега. В субботу в дневные часы температура воздуха составит -5 -6, к вечеру похолодает до -6 -12.

В воскресенье и понедельник, 29 и 30 января, осадки прекратится. В светлое время суток термометры покажут -11 -12, в ночные часы ожидается — 13 -15.

В последний день второго месяца зимы, 31 января, ожидается пасмурная погода без осадков, ветер до 2,6 метров в секунду и температура воздуха — 10 -15.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в одном из ЖК появились теплые беседки для горожан. Согреться в морозную погоду там смогут все желающие.

Теперь замерзшие тюменцы могут согреться в беседках
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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