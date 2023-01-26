В Тюмени 27 января потеплеет до -3

В Тюмени теплая погода сохранится до конца января. По прогнозам синоптиков, в четверг, 26 января, температура воздуха составит -5 -6. Ожидается небольшой снег и юго-западный ветер со скоростью до 7 метров в секунду.

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