В Тюмени поймали двух молодых людей, которые испортили арку сквера Победы

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:04
«23 января 2023 года находясь в сквере Победы на улице Валерии Гнаровской, д. 5 города Тюмени, повредили памятник в виде звезды, посвященный бывшим узникам фашистских концлагерей», - сообщили в пресс-службе тюменских судов.
Был причинён ущерб на сумму более 60 000 рублей. Обвиняемые признали вину. Молодые люди будут находиться под домашним арестом до 23 марта.
Вчера «Наш город» сообщал, что председатель СК России заинтересовался делом об осквернении арки сквера Победы в Тюмени.