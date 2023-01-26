В Тюмени поймали двух молодых людей, которые испортили арку сквера Победы

В Тюмени полиция поймала двух молодых людей, которые испортили арку сквера Победы

Тюменский суд избрал меру пресечения для двух молодых людей, которые обвиняются в повреждении объектов, посвященных Дням воинской славы России. Следователи полагают, что 18-летний Владимир Е. и 20-летний Михаила С. действовали по предварительному сговору.