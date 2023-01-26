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Updated Сегодня, 12:04

В Тюмени поймали двух молодых людей, которые испортили арку сквера Победы

26 января 2023, 12:00
Фото: пресс-служба тюменских судов

В Тюмени полиция поймала двух молодых людей, которые испортили арку сквера Победы

Тюменский суд избрал меру пресечения для двух молодых людей, которые обвиняются в повреждении объектов, посвященных Дням воинской славы России. Следователи полагают, что 18-летний Владимир Е. и 20-летний Михаила С. действовали по предварительному сговору.
«23 января 2023 года находясь в сквере Победы на улице Валерии Гнаровской, д. 5 города Тюмени, повредили памятник в виде звезды, посвященный бывшим узникам фашистских концлагерей», - сообщили в пресс-службе тюменских судов.

Был причинён ущерб на сумму более 60 000 рублей. Обвиняемые признали вину. Молодые люди будут находиться под домашним арестом до 23 марта.

Вчера «Наш город» сообщал, что председатель СК России заинтересовался делом об осквернении арки сквера Победы в Тюмени.

Поручено доложить о ходе расследования дела об осквернении арки сквера Победы
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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Жалобы#Тюменцы#Дела судебные#Уголовные дела
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