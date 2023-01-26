В Тюмени отправили под стражу наркосбытчиков-производителей запрещенных веществ

Следствием установлено, что в декабре 2021 злоумышленники вступили в сговор с неустановленными лицами — кураторами работы. В Тугулымском районе они арендовали дом, где занимались производством запрещенных веществ. В феврале 2021 они приехали в Тюмень, где попытались продать товар. Однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.