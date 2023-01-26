В Тюмени отправили под стражу наркосбытчиков-производителей запрещенных веществ

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
Следствием установлено, что в декабре 2021 злоумышленники вступили в сговор с неустановленными лицами — кураторами работы. В Тугулымском районе они арендовали дом, где занимались производством запрещенных веществ. В феврале 2021 они приехали в Тюмень, где попытались продать товар. Однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд, сообщили «Нашему Городу» в прокуратуре Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что школьнику из Тюменской области неизвестные предлагали крупную сумму денег за распространение наркотических веществ. Сообщение о «подработке» ребенку прислали в Telegram.