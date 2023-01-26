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Published Сегодня, 06:01

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Updated Сегодня, 06:03

В Тюмени отправили под стражу наркосбытчиков-производителей запрещенных веществ

26 января 2023, 06:01
Фото: 1MI

В Тюмени отправили под стражу наркосбытчиков

В Тюмени отправили в СИЗО двух наркосбытчиков — 23-летнюю жительницу областной столицы и 21-летнего гражданина Республики Казахстан. Молодые люди пытались сбыть более одного килограмма синтетических наркотиков, изготовленных в кустарных условиях.

Следствием установлено, что в декабре 2021 злоумышленники вступили в сговор с неустановленными лицами — кураторами работы. В Тугулымском районе они арендовали дом, где занимались производством запрещенных веществ. В феврале 2021 они приехали в Тюмень, где попытались продать товар. Однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд, сообщили «Нашему Городу» в прокуратуре Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что школьнику из Тюменской области неизвестные предлагали крупную сумму денег за распространение наркотических веществ. Сообщение о «подработке» ребенку прислали в Telegram.

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#Валентина Бурнашева#Правонарушения#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Наркотики#Уголовное дело#Тюменская область
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