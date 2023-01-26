В Тюмени неизвестный мужчина изнасиловал женщину

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени неизвестные напали на 10-летнего школьника, вывезли на машине в другой район города и там высадили, отобрав при этом телефон и деньги. Расследованием занялся Следственный комитет. Однако, выяснилось, что вся история оказалась придуманной мальчиком.