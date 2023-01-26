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Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

В Тюмени неизвестный мужчина изнасиловал женщину

26 января 2023, 04:31
Фото: ЧП Тюмень

В центре Тюмени неизвестный изнасиловал женщину

В Тюмени неизвестный мужчина изнасиловал 31-летнюю девушку. Инцидент произошел рано утром 25 января на улице Республике.
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Тюмень

В опубликованной в социальных сетях ориентировке сообщается, что мужчина был азиатской внешности. На нем была одета утепленная осенняя куртка темного цвета, светлый спортивный костюм и светлые кроссовки. Телосложение худощавое, рост средний.

В УМВД по Тюменской области данную информацию подтвердили и сообщили, что дело передано в Следственный комитет. «Наш Город» отправил запрос в СУ СК России по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени неизвестные напали на 10-летнего школьника, вывезли на машине в другой район города и там высадили, отобрав при этом телефон и деньги. Расследованием занялся Следственный комитет. Однако, выяснилось, что вся история оказалась придуманной мальчиком.

В Тюмени неизвестные напали на 10-летнего школьника, ограбили и бросили в сугроб
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Изнасилование#Тюмень#УМВД России по Тюменской области#Следственный комитет#Тюменская область
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