В Тюмени неизвестный мужчина изнасиловал женщину

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
В опубликованной в социальных сетях ориентировке сообщается, что мужчина был азиатской внешности. На нем была одета утепленная осенняя куртка темного цвета, светлый спортивный костюм и светлые кроссовки. Телосложение худощавое, рост средний.
В УМВД по Тюменской области данную информацию подтвердили и сообщили, что дело передано в Следственный комитет. «Наш Город» отправил запрос в СУ СК России по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени неизвестные напали на 10-летнего школьника, вывезли на машине в другой район города и там высадили, отобрав при этом телефон и деньги. Расследованием занялся Следственный комитет. Однако, выяснилось, что вся история оказалась придуманной мальчиком.