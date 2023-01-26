В Тюмени не хватает строителей, врачей и водителей

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
По словам регионального представителя «Авито Работа» на Урале Елизаветы Чуриной, производства, строительство и продажи находятся в тройке лидеров отраслей с дефицитом кадров уже на протяжении двух лет. На эти сферы приходится 8-11% предложений.
По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, в 2022 году было размещено более 6,5 тысяч вакансий для работников строительной отрасли, более 16 тысяч вакансий в сферах торговли, сельского хозяйства, обрабатывающего производства, пишет РБК Тюмень.
По прогнозам экспертов, в 2023 году дефицит на рынке труда в данных отраслях сохранится.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сократилось число обращений в службы занятости населения. В 2022 году на учет было поставлено около 56 тысяч человек, тогда как годом ранее более 73 тысяч.