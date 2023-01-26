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Posted 26 января 2023, 05:12

Published 26 января 2023, 05:12

Modified 26 января 2023, 05:14

Updated 26 января 2023, 05:14

В Тюмени прогнозируют острый дефицит кадров в нескольких сферах в 2023 году

В Тюмени не хватает строителей, врачей и водителей

26 января 2023, 05:12
Фото: 1MI.

В Тюмени прогнозируют острый дефицит кадров в нескольких сферах в 2023 году

Специалисты назвали сферы, в которых в 2023 году, ожидается дефицит кадров. В список вошли строители, сварщики, экономисты, врачи, водители, продавцы, комплектовщики и разнорабочие.

По словам регионального представителя «Авито Работа» на Урале Елизаветы Чуриной, производства, строительство и продажи находятся в тройке лидеров отраслей с дефицитом кадров уже на протяжении двух лет. На эти сферы приходится 8-11% предложений.

По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, в 2022 году было размещено более 6,5 тысяч вакансий для работников строительной отрасли, более 16 тысяч вакансий в сферах торговли, сельского хозяйства, обрабатывающего производства, пишет РБК Тюмень.

По прогнозам экспертов, в 2023 году дефицит на рынке труда в данных отраслях сохранится.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сократилось число обращений в службы занятости населения. В 2022 году на учет было поставлено около 56 тысяч человек, тогда как годом ранее более 73 тысяч.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Дефицит#Вакансии#Рабочие вакансии
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