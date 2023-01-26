В Тюмени нашли пропавшего мужчину, новый ЖК на Московском тракте, красивый номер авто

Posted Сегодня, 18:58
Published Сегодня, 18:58
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
В Тюмени пропавшего три недели назад мужчину нашли мертвым.
«Ибрагимов Рустам Аслидинович, 1999 г. р. Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — написали поисковики в группе VK.
Поиски тюменца шли с 16 января. По социальным сетям и СМИ была распространена ориентировка. На сегодняшний день волонтёры ищут 28-летнюю Варвару Звягинцеву. Девушка пропала шесть дней назад.
На выезде из Тюмени построят жилой комплекс с мини-садами и паркингами.
Новые ЖК появятся в областной столице в районе развязки на Московском тракте. По данным сайта правовой информации, дома построят в районе территории планировочного района № 9 «Южный».
Многоэтажки, паркинги и досуговый центр построят до 2027 года. Здесь же появится «дошкольная образовательная организация на 520 мест». Общая площадь многоэтажной застройки составит 41 тысячу квадратных метров.
«Тойота-111»: сотрудник банка «отжал» у заемщика «красивый» номер.
Жительница Ишима потеряла свой автомобиль «Тойоту». Его изъяли из-за задолженности по кредиту. Однако цену на автомобиль занизили, а позже выяснилось, что женщине еще нужно платить штрафы.
Потребительский кредит был взят в ПАО «МТС Банк», но вернуть его женщина не смогла. По решению суда у неё изъяли автомобиль в качестве компенсации.
Позже автомобиль был продан с теми же номерами, но его не поставил на учет и новый владелец.
«Воспользовавшись своим законным правом на сохранение государственного регистрационного знака — p111ву за собой, мною не однократно были написаны соответствующее заявления в отдел ГИБДД МРЭО Ишима Тюменской области, на что я получала одни отписки!», — негодует женщина.
На данный момент женщина хочет вернуть, принадлежащий ей 15 лет госномер.