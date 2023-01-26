В Тюмени фирмам срочно нужны курьеры и представители

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Всего требуется около 500 курьеров. Им предлагают зарплату до 80 000 рублей (при условии ежедневной работы). Тюменским фирмам нужны водители (565 вакансий), им обещают платить до 180 000.
Снизилось число предложений работы в разделе начальник и директор. На данный момент местным фирмам требуются 86 специалистов, в начале января было 326. Им предлагают зарплату до 200 000 в месяц. Больше всего предлагают машинистам спецтехники – до 300 000.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменским врачам предлагают заработную плату до 150 тысяч рублей в месяц.