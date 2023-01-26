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Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

В Тюмени фирмам срочно нужны курьеры и представители

26 января 2023, 12:51
Фото: 1MI

Тюменским фирмам срочно нужны курьеры и представители

В областной столице повысился спрос на курьеров, и резко снизилась потребность в руководящем персонале. По данным сайта SuperJob, на 26 января в Тюмени требовалось около 2 100 сотрудников. В начале месяца было опубликовано 2 040 вакансий.

Всего требуется около 500 курьеров. Им предлагают зарплату до 80 000 рублей (при условии ежедневной работы). Тюменским фирмам нужны водители (565 вакансий), им обещают платить до 180 000.

Снизилось число предложений работы в разделе начальник и директор. На данный момент местным фирмам требуются 86 специалистов, в начале января было 326. Им предлагают зарплату до 200 000 в месяц. Больше всего предлагают машинистам спецтехники – до 300 000.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменским врачам предлагают заработную плату до 150 тысяч рублей в месяц.

Фото: Суперджоб
В Тюмени вырос спрос на управляющий персонал, водителей и сотрудников производств
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