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Published Сегодня, 14:44

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Updated Сегодня, 14:44

В аппарате губернатора Тюменской области наблюдается кадровый дефицит

26 января 2023, 14:44
Фото: 1MI

Кадровый дефицит наблюдается в аппарате тюменского губернатора

По данным сайта «Работа в России», в аппарат губернатора Тюменской области требуются 14 сотрудников. Им предлагают зарплату от 19 до 54 тысяч рублей. Большинство вакансий размещено 25 января.

В аппарат главы региона нужны советники, помощники, консультанты, начальники отделов.

«Консультант службы по обеспечению деятельности вице-губернатора области и заместителей губернатора. Зарплата от 19 до 36 тысяч рублей», - сообщается на сайте «Работа России».

Старшему помощнику, который будет изучать опыт госуправление в РФ и зарубежных странах обещают 54 тысячи в месяц.

Ранее «Наш город» сообщал, что в аппарат губернатора Тюменской области срочно нужен ответственный за награждения.

В Тюмени открыта вакансия чиновника ответственого за награждения
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Тюменцы#Погода#Кадры#Работа
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