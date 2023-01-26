В аппарате губернатора Тюменской области наблюдается кадровый дефицит

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
В аппарат главы региона нужны советники, помощники, консультанты, начальники отделов.
«Консультант службы по обеспечению деятельности вице-губернатора области и заместителей губернатора. Зарплата от 19 до 36 тысяч рублей», - сообщается на сайте «Работа России».
Старшему помощнику, который будет изучать опыт госуправление в РФ и зарубежных странах обещают 54 тысячи в месяц.
Ранее «Наш город» сообщал, что в аппарат губернатора Тюменской области срочно нужен ответственный за награждения.