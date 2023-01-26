В аппарате губернатора Тюменской области наблюдается кадровый дефицит

Кадровый дефицит наблюдается в аппарате тюменского губернатора

По данным сайта «Работа в России», в аппарат губернатора Тюменской области требуются 14 сотрудников. Им предлагают зарплату от 19 до 54 тысяч рублей. Большинство вакансий размещено 25 января.