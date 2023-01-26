nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:52

Published Сегодня, 01:52

Modified Сегодня, 02:26

Updated Сегодня, 02:26

Тюменцы смогут узнать подробности, в каком состоянии находится их дом

26 января 2023, 01:52
Фото: 1MI

В Тюмени запустили сервис, который позволит узнать об аварийности дома

Отныне тюменцы смогут сами узнать, является ли дом, в котором они живут, аварийным с помощью нового сервиса. Он функционирует с января 2023 года на портале «Тюмень — наш дом». Об этом сообщили в городской администрации.
Сюжет
Дом

На сайте пользователю нужно написать свой адрес в соответствующем поле. Поле этого он окажется на странице с подробной информацией о доме и получит ряд данных, среди которых будет название управляющей компании.

В этом же разделе теперь есть строка «Аварийность дома». Она появится в том случае, если жилое здание признали таковым. Чтобы получить информацию, нужно нажать на эту строку. Портал выдаст данные про номер распоряжения тюменских властей и сроки расселения дома.

Ранее «Наш город» писал, что администрация хотела изъять аварийную квартиру у тюменской семьи, но граждане не подписали такое соглашение.

Семья из Тюмени получила от администрации 6,47 млн рублей за аварийную квартиру
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Аварийное жилье#Аварийность#Жилой дом#Дом#Здания#Администрация Тюмени#Власть
Подпишитесь
Судью по делу учителя, обвиняемого в домогательствах, сняли с дела
23 января 10:08
За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров
23 января 06:21
Новые льготы и расходы: что ожидает жителей Тюмени в 2023 году
23 января 01:20
Тюменский ковбой пытался «застрелить» лифт, но промахнулся
23 января 04:50
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
17 января 09:57
Праздники кончились, а подарки нет: крупный застройщик сообщил о предложениях января
24 января 11:14