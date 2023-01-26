Тюменцы смогут узнать подробности, в каком состоянии находится их дом

В этом же разделе теперь есть строка «Аварийность дома». Она появится в том случае, если жилое здание признали таковым. Чтобы получить информацию, нужно нажать на эту строку. Портал выдаст данные про номер распоряжения тюменских властей и сроки расселения дома.