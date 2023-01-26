Тюменцы смогут узнать подробности, в каком состоянии находится их дом

Posted Сегодня, 01:52
Published Сегодня, 01:52
Modified Сегодня, 02:26
Updated Сегодня, 02:26
На сайте пользователю нужно написать свой адрес в соответствующем поле. Поле этого он окажется на странице с подробной информацией о доме и получит ряд данных, среди которых будет название управляющей компании.
В этом же разделе теперь есть строка «Аварийность дома». Она появится в том случае, если жилое здание признали таковым. Чтобы получить информацию, нужно нажать на эту строку. Портал выдаст данные про номер распоряжения тюменских властей и сроки расселения дома.
Ранее «Наш город» писал, что администрация хотела изъять аварийную квартиру у тюменской семьи, но граждане не подписали такое соглашение.