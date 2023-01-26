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Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Тюменцы смогут узнать подробности о судьбе жертв Холокоста

26 января 2023, 12:36
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени начала работу выставка в память о жертвах Холокоста

В тюменском парке «Россия — моя история» по адресу Орджоникидзе, 47, открылась выставка в честь Международного дня памяти жертв Холокоста, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

На выставке посетители смогут узнать о величайшей трагедии прошлого столетия через документы, рисунки, письма и фотографии из отечественных и зарубежных архивов, с большинством из которых россияне смогут ознакомиться впервые.

Посетители получат информацию о судьбе жертв и тех, кто их спас, о том, какую роль сыграла Красная армия в освобождении узников нацистских лагерей, а также о медработниках, которые помогли встать на ноги полуживым узникам Аушвица.

Выставка будет работать до второго февраля.

Ранее «Наш город» писал, что сегодня на площади 400-летия прошло первое мероприятие, посвященное памяти жертв Холокоста.

Стартовала неделя памяти жертв Холокоста
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#Елена Чебоксарова#Выставка#Выставки#Жертвы пожара#Память#День памяти#История#Трагедии
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