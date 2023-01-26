Тюменцы смогут узнать подробности о судьбе жертв Холокоста

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
На выставке посетители смогут узнать о величайшей трагедии прошлого столетия через документы, рисунки, письма и фотографии из отечественных и зарубежных архивов, с большинством из которых россияне смогут ознакомиться впервые.
Посетители получат информацию о судьбе жертв и тех, кто их спас, о том, какую роль сыграла Красная армия в освобождении узников нацистских лагерей, а также о медработниках, которые помогли встать на ноги полуживым узникам Аушвица.
Выставка будет работать до второго февраля.
Ранее «Наш город» писал, что сегодня на площади 400-летия прошло первое мероприятие, посвященное памяти жертв Холокоста.