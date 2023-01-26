Тюменским производителям могут запретить сокращать вес товара в упаковке

По словам экспертов, многие компании идут на такие уловки для того, чтобы сделать рост инфляции менее заметным. То есть покупатель приобретает меньший объем товара за такую цену, какая была ранее за более большой вес. К примеру, вместо килограмма сахара — 900 граммов, вместо литра молока 925 миллилитров.