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Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

Тюменским производителям могут запретить сокращать вес товара в упаковке

26 января 2023, 03:23
Фото: 1MI

Тюменских производителей ограничат в сокращении товара в упаковке

Тюменским производителям товаров могут запретить уменьшать вес товара в упаковке. Об этом заявили специалисты кафедры маркетинга университета «Синергия».
Сюжет
Тюмень

По словам экспертов, многие компании идут на такие уловки для того, чтобы сделать рост инфляции менее заметным. То есть покупатель приобретает меньший объем товара  за такую цену, какая была ранее за более большой вес. К примеру, вместо килограмма сахара — 900 граммов, вместо литра молока 925 миллилитров.

«Покупая литровую упаковку, потребитель рассчитывает получить именно литр, а не меньше. В результате чувствует себя обманутыми, приобретая воздух „в подарок“ в той же упаковке. Негатив российских потребителей настолько высокий, что уже возникают разговоры о законодательном закреплении стандартов по количеству товаров в упаковке по различным категориям товаров. Но пока не установлены такие стандарты, в магазине нужно больше считать и выбирать», —  рассказала РБК Тюмень рассказала заведующая кафедрой маркетинга университета «Синергия» Евгения Жукова.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам года выросли цены практически на все товары и услуги. Наибольший рост продемонстрировали кондитерские изделия, мясная и молочная продукция.

Йод и спички вошли в список товаров, значительно подорожавших в 2022 году
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Товары#Продукты#Тюмень#Магазины#Тюменская область
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