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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Тюменские возлюбленные сыграют свадьбу на федеральном телеканале

26 января 2023, 10:13
Фото: Телеканал "Пятница"

Пара из Тюмени сыграет свадьбу на телеканале «Пятница»

В эфире канала «Пятница» выйдет серия шоу «Четыре свадьбы» с участием влюбленной пары из Тюмени. Влада и Анатолий поборются за звание лучшей свадьбы и денежный приз на путешествие.
Сюжет
Свадьба
«Участниками проекта „Четыре свадьбы“ оказалась пара из Тюмени — 24-летняя Влада и 26-летний Анатолий. Тюменцы устроят свадьбу в морском стиле с бюджетом 350 тысяч рублей, а фишкой торжества станет эффектное появление перед гостями», — рассказали представители телеканала «Пятница».

Молодые люди работают в золотодобывающей компании, познакомились они там же. Паре предстоит попробовать удивить гостей и обогнать конкурентов по шоу по количеству баллов.

По правилам проекта, четыре невесты придут на свадьбы друг к другу, чтобы оценить платье невесты, образ жениха, банкетное меню и оформление зала. По всем этим критериям участницы проставят оценки. Победителем выпуска становится та пара, свадьба которой наберет большее количество баллов.

Премьера выпуска с Владой и Анатолием из Тюмени состоится сегодня, в 19 часов. 

Тюменка стала участницей нового музыкального шоу на ТНТ
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Ранее «Наш Город» писал о тюменской исполнительнице, которая выступила в шоу на ТНТ. Ирина Гайдамак прошла кастинг на музыкальную программу и исполнила перед жюри песню «Обожаю куролесить». 

#Анна Доронина#Шоу#Свадьба#Брак#Торжество#Тюменская область
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