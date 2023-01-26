Тюменские возлюбленные сыграют свадьбу на федеральном телеканале

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
«Участниками проекта „Четыре свадьбы“ оказалась пара из Тюмени — 24-летняя Влада и 26-летний Анатолий. Тюменцы устроят свадьбу в морском стиле с бюджетом 350 тысяч рублей, а фишкой торжества станет эффектное появление перед гостями», — рассказали представители телеканала «Пятница».
Молодые люди работают в золотодобывающей компании, познакомились они там же. Паре предстоит попробовать удивить гостей и обогнать конкурентов по шоу по количеству баллов.
По правилам проекта, четыре невесты придут на свадьбы друг к другу, чтобы оценить платье невесты, образ жениха, банкетное меню и оформление зала. По всем этим критериям участницы проставят оценки. Победителем выпуска становится та пара, свадьба которой наберет большее количество баллов.
Премьера выпуска с Владой и Анатолием из Тюмени состоится сегодня, в 19 часов.
Ранее «Наш Город» писал о тюменской исполнительнице, которая выступила в шоу на ТНТ. Ирина Гайдамак прошла кастинг на музыкальную программу и исполнила перед жюри песню «Обожаю куролесить».