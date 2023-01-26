Тюменские возлюбленные сыграют свадьбу на федеральном телеканале

По правилам проекта, четыре невесты придут на свадьбы друг к другу, чтобы оценить платье невесты, образ жениха, банкетное меню и оформление зала. По всем этим критериям участницы проставят оценки. Победителем выпуска становится та пара, свадьба которой наберет большее количество баллов.