«Тюменские власти не реагируют на обращения»: по скользким тротуарам нельзя ходить

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
«Пройти по тротуару невозможно, вместо асфальта — лёд. На минуточку, в данном районе большая часть проживающих — это люди в преклонном возрасте. Данная ситуация повторяется из год в год ввиду того, что слив талых вод с крыш домов устроен так, что вся вода течет на тротуар», — рассказала тюменка.
Местной жительнице поступил ответ от тюменских властей.
«Вопрос поставлен на контроль, и специалисты Управы Ленинского административного округа проведут обследование данной территории, а также отработают график уборки прилегающей территории с подрядчиками. Работы будут проведены до 31 января», — написали представители городской администрации.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы жалуются на плохое качество уборки снега снега по улице Дружбы. Горожане рассказывали, что проехать на этом заснеженном участке невозможно ни на одном из видов транспорта.