«Тюменские власти не реагируют на обращения»: по скользким тротуарам нельзя ходить

Жители Тюмени жалуются на обслуживание тротуаров в Ленинском округе

В паблике «ЧС Тюмень» горожанка пожаловалась на скользкие тротуары в своем районе. Девушка добавила, что несколько раз обращалась в Управу Ленинского округа, но ответа не поступало.

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