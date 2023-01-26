Тюменские предприниматели в прошлом году массово обращались за защитой от бюрократии

Заседание комитета по экономической политике и природопользованию, председателем которого является Инна Лосева, началось с доклада Павла Меньщикова. Он сообщил, что в 2022 году в его адрес поступило 388 обращений, из них 134 — в письменной форме, 254 — в устной.