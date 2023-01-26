Тюменские предприниматели в прошлом году массово обращались за защитой от бюрократии

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Заседание комитета по экономической политике и природопользованию, председателем которого является Инна Лосева, началось с доклада Павла Меньщикова. Он сообщил, что в 2022 году в его адрес поступило 388 обращений, из них 134 — в письменной форме, 254 — в устной.
«В 2022 году предприниматели региона активно взаимодействовали между собой: обменивались опытом работы в сложившихся социально-экономических условиях, делились изменениями законодательства, а также объединялись для обращения к Уполномоченному. Все поступившие обращения можно систематизировать по нескольким критериям: по сфере правоотношений, по уровню органов власти, а также по количественному распределению в отношении конкретных органов власти», — сообщил докладчик.
Он также подчеркнул, что в 2020 и 2021 годы основную долю всех поступивших обращений занимали последствия распространения COVID-19, но сейчас картина изменилась. В 2022 году большая часть обращений (21%) — это обращения из налоговых правоотношений.
«Данный факт объясняется спецификой деятельности налоговой службы, а именно, охватом всех без исключения организаций и индивидуальных предпринимателей. В сравнении показателей за последние три года прослеживается динамика роста количества поступающих обращений», — сказал Меньщиков.
Заслушав отчет о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей комитет составил перечень рекомендация для дальнейшей работы.
«Необходимо уделять особое внимание таким вопросам, как взаимодействие с контрольно-надзорными ведомствами, направленное на выявление проблемных вопросов при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, проведение мероприятий информационно-разъяснительного характера для субъектов предпринимательства в целях профилактики нарушений обязательных требований, а также осуществлять содействие органам государственной власти Тюменской области, осуществляющим функции контрольно-надзорной деятельности, в подготовке методических рекомендаций о прохождении контрольно-надзорных мероприятий с указанием контактных данных Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области», — отметила председатель комитета Инна Лосева.
Она также обратила внимание на высокую значимость проведения рабочих встреч, «круглых столов», иных мероприятий, направленных на выявление проблем субъектов предпринимательства, в том числе, в связи с санкционными ограничениями и административным давлением.
«Значимую роль играет информирование, консультирование предпринимателей Тюменской области по вопросам предоставления мер государственной поддержки
в условиях санкционного кризиса и частичной мобилизации», — подчеркнула Инна Лосева.
Также члены комитета поставили перед собой цель — повысить уровень информированности предпринимательского сообщества о возможностях и практике внесудебного урегулирования споров.
Особое внимание уделят и таки задачам, как проведение информационных мероприятий, направленных на разъяснение актуальных вопросов применения новых норм налогового законодательства, расширение состава отраслевых общественных представителей Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области
в целях всестороннего рассмотрения поступающих от предпринимателей обращений.