«Тойота-111»: сотрудник банка «отжал» у заемщика «красивый» номер

Позже автомобиль был продан с теми же номерами, но его не поставил на учет и новый владелец, в связи с чем на имя Никитиной начали приходить штрафы, в частности, за вождение в нетрезвом виде. За рулем в тот момент находился сотрудник «МТС-банка» Сергей Чашков.