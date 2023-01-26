«Тойота-111»: сотрудник банка «отжал» у заемщика «красивый» номер

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Жительница Ишима Ольга Никитина брала потребительский кредит в ПАО «МТС Банк» на сумму 1 миллион рублей. Однако выплачивать необходимую сумму не смогла, в следствие чего кредитор подал в суд. Дело банк выиграл и судебные приставы поспешили изъять у гражданки ее автомобиль в качестве компенсации.
«Я добровольно, не препятствуя сотрудникам ФССП Ишима, а именно судебному приставу-исполнителю Пелевину Степану передала согласно АКТа принадлежавший мне по праву собственности автомобиль Тойота Камри 2008 года выпуска с номером — РПВУ в счет погашения задолженности в пользу «МТС Банка“», — рассказывает женщина.
Однако события, произошедшие после передачи автомобиля, заставили Ольгу обратиться в суд. Женщина была вынуждена написать написана претензию на имя начальника ФССП Ковальчук И.А. за неправомерные действия — незаконное изъятие у меня транспортного средства совместно с реализатором имущества ПАО МТС Банка Дорочевым.
«Я полагаю, что Дорочев имел свою стоянку в Заводоуковске, куда помещались изъятые у должников за копейки автомобили. Вероятно, минуя банки, они сбывались выше остатка долга, а разницу владельцы складывали в свой карман! Так с момента передачи моей Тойоты Камри, автомобиль не был поставлен на баланс банка-взыскателя, как нереализованное имущество, которое должно было стоять на специально отведенной для такого рода имущества стоянке!», — сообщает Никитина.
Тойоты Камри 2008 года выпуска судебные приставы оценили на 625 тысяч рублей, но после передачи машины банку, долг женщины не уменьшился ни на рубль. Автомобиль не был поставлен на баланс банком, не была произведена перерегистрация права собственности. Выяснилось, что цена автомобиля была умышленно занижена до 489 тысяч рублей.
Позже автомобиль был продан с теми же номерами, но его не поставил на учет и новый владелец, в связи с чем на имя Никитиной начали приходить штрафы, в частности, за вождение в нетрезвом виде. За рулем в тот момент находился сотрудник «МТС-банка» Сергей Чашков.
«Воспользовавшись своим законным правом на сохранение государственного регистрационного знака — p111ву за собой, мною не однократно были написаны соответствующее заявления в отдел ГИБДД МРЭО Ишима Тюменской области, на что я получала одни отписки!», — негодует женщина.
Госномер, который женщина хочет вернуть, принадлежит ее семье уже 15 лет и является бесценным для родственников атрибутом.
«Вдобавок номера „111“ считаются „красивыми“, а потому их цена на рынке варьируется от 200 до 500 тысяч рублей. Считаю, что именно поэтому у лиц, замешанных в махинации, возник умысел — завладеть этими номерами», — считает Никитина.
Автомобиль у женщины изъяли 20 августа 2014 года, он был передан Тарачеву Евгению, который на тот момент являлся сотрудником «МТС Банк», который действовал по доверенности. 25 сентября 2017 года управляющий тюменским операционным офисом Владимир Тюрин, используя свое служебное положение, оформил договор купли-продажи данного автомобиля с регистрационным знаком Р111ВУ на сотрудника ПАО «МТС БАНК» Тарачева, без оформления регистрации сделки купли-продажи в УГБДД и постановки на учет.
«Далее 5 октября 2017 года Тарачев продал машину с номерами Алихану Гирееву, но уже 19 октября того же года, Гиреев А.М. перепродал авто и номер Чашковой Галине — матери Чашкова. А на следующий день Чашкова продала машину уже без номера обратно Гирееву. Регистрационный знак Р111ВУ Чашкова установила на автомобиль „Ауди КУ 7“, которым пользуется по настоящее время ее сын — Чашков С. В.», — рассказывает женщина.
Женщина убеждена, что эти обстоятельства указывают на то, что Гиреев не имел реального желания продавать автомобиль «Тойота Камри», а Чашкова Галина не имела намерений его приобретать. Напротив, совершенные действия Тюрина, Тарачева, Чашкова и Гиреева, по мнению Никитиной, указывают на намерения участников сделок заполучить «красивый» номер.
Женщина на протяжении многих лет бьется во все инстанции, но всюду получает отказ. Правоохранители не видят в этом состава преступления.