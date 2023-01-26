Теперь замерзшие тюменцы могут согреться в беседках

Posted Сегодня, 02:49
Published Сегодня, 02:49
Modified Сегодня, 03:11
Updated Сегодня, 03:11
Работают беседки просто: достаточно зайти туда, нажать на кнопочку и встать под «лампу». После этого начнет поступать тепло.
«Особенно жители этого ЖК будут рады такому ноу-хау, когда увидят счета за коммуналку», — поделились тюменцы своим мнением в социальных сетях.
Впрочем, морозов для желающих погреться в новом сооружении пока не предвещается.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени сохраняется теплая погода. Уже несколько дней синоптики обещают снег, однако осадков еще не было.