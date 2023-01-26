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Posted Сегодня, 02:49

Published Сегодня, 02:49

Modified Сегодня, 03:11

Updated Сегодня, 03:11

Теперь замерзшие тюменцы могут согреться в беседках

26 января 2023, 02:49
Фото: 1MI

В Тюмени появились теплые беседки

Беседки с небольшим отоплением появились в одном из новых жилых комплексов нашего города, сообщается в telegram-канале «Тюмень».
Сюжет
Холод

Работают беседки просто: достаточно зайти туда, нажать на кнопочку и встать под «лампу». После этого начнет поступать тепло.

«Особенно жители этого ЖК будут рады такому ноу-хау, когда увидят счета за коммуналку», — поделились тюменцы своим мнением в социальных сетях.

Впрочем, морозов для желающих погреться в новом сооружении пока не предвещается.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени сохраняется теплая погода. Уже несколько дней  синоптики обещают снег, однако осадков еще не было.

В Тюмени ожидается потепление и ясная погода
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#Елена Чебоксарова#Теплые беседки#Холод#Морозы#Мороз#Погода#Погода в Тюмени#Тюменцы#Жилой комплекс#Тюмень#Видео
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