Свыше 270 граждан России стали миллионерами

Места в топ-10 регионов-счастливчиков распределились следующим образом: на первом месте — Подмосковье (двадцать один выигрышный билет), на втором месте — Москва (тринадцать счастливчиков), на третьем месте — Ленинградская область, Кубань и Башкортостан (одиннадцать выигрышных билетов). На четвертом месте — Новосибирская область, где десять выигрышных билетов. Пятое место с девятью выигрышными билетами занял Красноярский край, а шестое — Саратовская область, где приз в размере миллиона рублей выиграли шесть человек. На седьмом месте расположились два региона: Ставропольский край и Кировская область, где по миллиону выиграли по шесть человек.