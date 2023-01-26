Свыше 270 граждан России стали миллионерами

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Как сообщает издание newsnn.ru, в Подмосковье живет не только самое большое количество миллионеров по итогам розыгрыша «Мечталлиона», но и один человек, который выиграл суперприз в размере ста миллионов рублей.
Места в топ-10 регионов-счастливчиков распределились следующим образом: на первом месте — Подмосковье (двадцать один выигрышный билет), на втором месте — Москва (тринадцать счастливчиков), на третьем месте — Ленинградская область, Кубань и Башкортостан (одиннадцать выигрышных билетов). На четвертом месте — Новосибирская область, где десять выигрышных билетов. Пятое место с девятью выигрышными билетами занял Красноярский край, а шестое — Саратовская область, где приз в размере миллиона рублей выиграли шесть человек. На седьмом месте расположились два региона: Ставропольский край и Кировская область, где по миллиону выиграли по шесть человек.
В Кемеровской, Ростовской, Омской областях, Удмуртии и в Ханты-Мансийском АО по миллиону выиграли по пять человек. В Ямало-Ненецком автономном округе, на Алтае, в Томской и Ивановской областях, Чечне нет выигравших по миллиону рублей, но при этом в этих регионах было двести тридцать три выигрышных билета, общая сумма которых составила тридцать миллионов рублей.
По количеству продаж выигрышных билетов позиции выглядят следующим образом: «Почта России» — сто сорок восемь, супермаркеты сети «Магнит» — сорок девять, «Красное и Белое» — пятнадцать, магазины «Дикси» — два. При этом двадцать билетов, покупатели которых выиграли по миллиону рублей, было продано онлайн в приложении «Национальной Лотереи» для мобильных устройств.
Отмечается, что свыше двухсот семидесяти человек выиграли по итогам новогоднего розыгрыша лотереи «Мечталлион», что почти в три раза превышает обещанное количество выигрышных билетов организаторами тиража. В общей сложности порядка четырех миллионов лотерейных билетов оказались выигрышными, а общая сумма выигрыша участников составила восемьсот шестьдесят восемь миллионов рублей.