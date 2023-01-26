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Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Стройматериалы и мусор лежат около входа в поликлинику №4 города Тюмени

26 января 2023, 13:35
Фото: nashgorod.ru

Около входа в поликлинику №4 города Тюмени лежат стройматериалы и мусор

Читатели «Нашего города» сообщают о плохом состоянии парадного входа в поликлинику №4 города Тюмени. На тротуаре лежат стройматериалы, а лестницы вот-вот превратятся в снежную горку.

Куски стекловаты и лестницы-подснежники - это вход в тюменскую поликлинику.

«Парадный вход» городской поликлиники №4. Как бы наказать главного врача за этот бардак?» - написали «Нашему городу» читатели.

На прошлой неделе сообщалось, что в Тобольске ОБ №3 привлечет узких специалистов из Тюмени. Это связанно с дефицитом кадров в лечебном учреждении. Основное внимание уделяется вопросам материально-технической базы и условий работы.

Тобольская областная больница привлечет узких специалистов из Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Жалобы#Деньги#Тюменцы#Поликлиники#Поликлиника#Погода
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