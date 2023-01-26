Стройматериалы и мусор лежат около входа в поликлинику №4 города Тюмени

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Куски стекловаты и лестницы-подснежники - это вход в тюменскую поликлинику.
«Парадный вход» городской поликлиники №4. Как бы наказать главного врача за этот бардак?» - написали «Нашему городу» читатели.
На прошлой неделе сообщалось, что в Тобольске ОБ №3 привлечет узких специалистов из Тюмени. Это связанно с дефицитом кадров в лечебном учреждении. Основное внимание уделяется вопросам материально-технической базы и условий работы.