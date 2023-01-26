Стартовала неделя памяти жертв Холокоста

Мероприятие посетили зампредседатель регионального Комитета национальностей Роман Малыгин, ветераны, общественники, парламентарии и многие неравнодушные тюменцы. Также на церемонии присутствовала председатель Совета ТООО БМУФК. Валентина Сарапу призвала всех никогда не забывать о дне, в который заживо сожгли шесть миллионов евреев.