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Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Стартовала неделя памяти жертв Холокоста

26 января 2023, 10:41
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени зажгли шесть свечей в память о жертвах Холокоста

В нашем регионе наступила «Неделя памяти жертв Холокоста». В честь этого события в Тюмени пройдет несколько мероприятий, одно из них состоялось сегодня, сообщают в инфоцентре областного правительства.

Церемония прошла на площади памяти. Тюменцы возложили цветы к памятному знаку, установленному в честь узников фашистских лагерей в военные годы.

Мероприятие посетили зампредседатель регионального Комитета национальностей Роман Малыгин, ветераны, общественники, парламентарии и многие неравнодушные тюменцы. Также на церемонии присутствовала председатель Совета ТООО БМУФК. Валентина Сарапу призвала всех никогда не забывать о дне, в который заживо сожгли шесть миллионов евреев.

Международный день памяти жертв Холокоста проводится 27 января. Ежегодно на мероприятие приходят миллионы жителей по всему миру.

Ранее «Наш город» сообщал, что герой РФ Рустам Сайфуллин теперь находится в составе Совета сторонников  партии «Единая Россия».

Раненый в спецоперации Герой РФ вошел в состав тюменских сторонников «Единой России»
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#Елена Чебоксарова#Память#Погибшие#Смерть#День памяти#Массовые мероприятия#События#Общество#Видео
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