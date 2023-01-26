Стартовала неделя памяти жертв Холокоста

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Церемония прошла на площади памяти. Тюменцы возложили цветы к памятному знаку, установленному в честь узников фашистских лагерей в военные годы.
Мероприятие посетили зампредседатель регионального Комитета национальностей Роман Малыгин, ветераны, общественники, парламентарии и многие неравнодушные тюменцы. Также на церемонии присутствовала председатель Совета ТООО БМУФК. Валентина Сарапу призвала всех никогда не забывать о дне, в который заживо сожгли шесть миллионов евреев.
Международный день памяти жертв Холокоста проводится 27 января. Ежегодно на мероприятие приходят миллионы жителей по всему миру.
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