Сотни 17-летних тюменцев в течение двух месяцев встанут на воинский учет

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Между тем, у тюменцев отмечается сколиоз и слабое зрение, эти недуги портят общую картину.
«200 юношей в Ишиме уже прошли медосмотр и получили удостоверение гражданина подлежащего призыву на военную службу», - сообщает «Тюменское время».
Здоровье большинства юношей удовлетворительное.
В конце декабря «Наш город» сообщал, что в армию были призваны 1 600 тюменцев. Военный комиссар Алексей Куличков рассказал о предварительных итогах осеннего призыва - план был перевыполнен.