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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Сотни 17-летних тюменцев в течение двух месяцев встанут на воинский учет

26 января 2023, 14:04
Фото: 1MI

В течение двух месяцев сотни 17-летних тюменцев встанут на воинский учет

В Тюменской области с января по март проходит постановка на воинский учёт 17-летних молодых парней. Только в Ишимском и Абатском районе в списках призывников около 600 молодых людей, сообщается в видеосюжете «Тюменского времени».

Между тем, у тюменцев отмечается сколиоз и слабое зрение, эти недуги портят общую картину.

«200 юношей в Ишиме уже прошли медосмотр и получили удостоверение гражданина подлежащего призыву на военную службу», - сообщает «Тюменское время».

Здоровье большинства юношей удовлетворительное.

В конце декабря «Наш город» сообщал, что в армию были призваны 1 600 тюменцев. Военный комиссар Алексей Куличков рассказал о предварительных итогах осеннего призыва - план был перевыполнен.

В армию призваны 1600 тюменцев, в аварии погибли 4 человека, работа больниц в Тюмени
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#Александр Мязин#Студенты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Военные#Призыв#Военный призыв#Призывники
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