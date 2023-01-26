Сотни 17-летних тюменцев в течение двух месяцев встанут на воинский учет

В течение двух месяцев сотни 17-летних тюменцев встанут на воинский учет

В Тюменской области с января по март проходит постановка на воинский учёт 17-летних молодых парней. Только в Ишимском и Абатском районе в списках призывников около 600 молодых людей, сообщается в видеосюжете «Тюменского времени».