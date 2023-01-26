Сильный ветер ожидает тюменцев 27 января

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
«Предупреждение об опасных природных явлениях. Тюменская область: местами порывы ветра до 17 м/с. Период действия предупреждения — до 20:00 27 января», — сообщают синоптики.
В пятницу на территории региона ожидается снегопад и до 1 мм осадков. Это может повлиять на дорожную обстановку на федеральных трассах.
Ранее «Наш город» сообщал, что 27 января в областной столице ожидается потепление до – 2 градусов.