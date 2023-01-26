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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Сильный ветер ожидает тюменцев 27 января

26 января 2023, 12:13
Фото: 1MI

В Тюменской области 27 января обещают усиление ветра

Штормовой ветер прогнозируют синоптики Гидрометцентра в Тюменской области 27 января. Порывы могут достигать 17 метров в секунду ближе к вечеру. В областной столице скорость ветра повысится до 12 м/с.
«Предупреждение об опасных природных явлениях. Тюменская область: местами порывы ветра до 17 м/с. Период действия предупреждения — до 20:00 27 января», — сообщают синоптики.

В пятницу на территории региона ожидается снегопад и до 1 мм осадков. Это может повлиять на дорожную обстановку на федеральных трассах.

Ранее «Наш город» сообщал, что 27 января в областной столице ожидается потепление до – 2 градусов.

В Тюмени на следующей неделе потеплеет до -4
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#Общество#Новости тюмени#Погода#Тюменцы#Ветер#Сильный ветер#Александр Мязин
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