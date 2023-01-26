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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

С февраля в Тюмени станет больше платных парковок

26 января 2023, 14:03
Фото: Администрация города Тюмени

В Тюмени появится 1500 платных парковочных мест

Уже со следующей недели в платный режим переведут около 1,5 тысячи машино-мест в районе улиц Первомайская — Республики — берег реки Туры — Осипенко — Орджоникидзе — Советская, а также на участке улицы Республики от Мельникайте до Максима Горького, сообщают на сайте городской администрации.

Платить нужно будет только в будние дни, с семи утра до семи вечера. Вопрос о расширении часового окна для бесплатной парковки находится на рассмотрении. Поблизости установят дорожные знаки и таблички.

Волонтёры будут помогать автовладельцам оплачивать за паркинг и напоминать им про новый режим работы 6 и 8 числа.

Напомним, тестирование первых платных парковок началось 7 лет назад, в соответствии с проектом, их количество в центре города было запланировано увеличить до 5, 5 тысяч мест.

Ранее «Наш город» писал, что по просьбам горожан подземная парковка в районе Драмтеатра может стать платной.

 

Подземную парковку на площади 400-летия Тюмени могут сделать платной
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#Елена Чебоксарова#Парковка#Платная парковка#Парковки#Авто#Автомобиль#Администрация города
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