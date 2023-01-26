С февраля в Тюмени станет больше платных парковок

В Тюмени появится 1500 платных парковочных мест

Уже со следующей недели в платный режим переведут около 1,5 тысячи машино-мест в районе улиц Первомайская — Республики — берег реки Туры — Осипенко — Орджоникидзе — Советская, а также на участке улицы Республики от Мельникайте до Максима Горького, сообщают на сайте городской администрации.

Сюжет Администрация города