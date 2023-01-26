С февраля в Тюмени станет больше платных парковок

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Платить нужно будет только в будние дни, с семи утра до семи вечера. Вопрос о расширении часового окна для бесплатной парковки находится на рассмотрении. Поблизости установят дорожные знаки и таблички.
Волонтёры будут помогать автовладельцам оплачивать за паркинг и напоминать им про новый режим работы 6 и 8 числа.
Напомним, тестирование первых платных парковок началось 7 лет назад, в соответствии с проектом, их количество в центре города было запланировано увеличить до 5, 5 тысяч мест.
Ранее «Наш город» писал, что по просьбам горожан подземная парковка в районе Драмтеатра может стать платной.