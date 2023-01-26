«Разговоры о важном» с Кридом: тюменский омбудсмен поддержал возмущения родителей

В Тюмени детский омбудсмен возмутился школьному уроку с Егором Кридом

Тюменский омбудсмен Андрей Степанов прокомментировал выступление артиста Егора Крида в качестве спикера на классном часу в школе «Разговоры о важном». Музыкант не только рассказал детям о безопасности в интернете, но и прорекламировал свой предстоящий концерт и тг-канал.

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