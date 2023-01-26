«Разговоры о важном» с Кридом: тюменский омбудсмен поддержал возмущения родителей

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
«Посмотрел фрагмент выступления. Не увидел ничего плохого, человек говорит правильные вещи о том, как надо работать с информационными ресурсами. Но я соглашусь с мнением родителей, что выбор персонажа для этого сюжета более чем сомнителен, просто непонятен. У нас еще с 2019 года есть заключение о так называемом творчестве этого так называемого артиста, где говорится, что оно [творчество] разрушительно и противоречит закону, несет вред детям. Готовлю письмо, где прошу урегулировать эту ситуацию и впредь не допускать подобного. У меня вопросы даже не к артисту, а к ответственным чиновникам», — заявил 72.ру Андрей Степанов.
Сам Егор Крид прокомментировал реакцию на урок с его участием в тг-канале.
«Да, друзья, ну и шуму навел мой урок. Но я рад, что 99% отзывов положительные. Я думаю, раз такая шумиха и движ поднялись, надо раз в четверть записывать такие мини-уроки», — заявил Егор Крид.
И добавил, что после его выступления на «Разговорах о важном» значительно увеличилась аудитория в тг-канале.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских школах уроки с участием Егора Крида прошли 23 января. Это вызвало волну возмущения среди родителей школьников.