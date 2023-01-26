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«Разговоры о важном» с Кридом: тюменский омбудсмен поддержал возмущения родителей

26 января 2023, 06:46
Фото: тг-канал ЕГОР КРИД

В Тюмени детский омбудсмен возмутился школьному уроку с Егором Кридом

Тюменский омбудсмен Андрей Степанов прокомментировал выступление артиста Егора Крида в качестве спикера на классном часу в школе «Разговоры о важном». Музыкант не только рассказал детям о безопасности в интернете, но и прорекламировал свой предстоящий концерт и тг-канал.
Сюжет
Тюмень
«Посмотрел фрагмент выступления. Не увидел ничего плохого, человек говорит правильные вещи о том, как надо работать с информационными ресурсами. Но я соглашусь с мнением родителей, что выбор персонажа для этого сюжета более чем сомнителен, просто непонятен. У нас еще с 2019 года есть заключение о так называемом творчестве этого так называемого артиста, где говорится, что оно [творчество] разрушительно и противоречит закону, несет вред детям. Готовлю письмо, где прошу урегулировать эту ситуацию и впредь не допускать подобного. У меня вопросы даже не к артисту, а к ответственным чиновникам», — заявил 72.ру Андрей Степанов.

Сам Егор Крид прокомментировал реакцию на урок с его участием в тг-канале.

«Да, друзья, ну и шуму навел мой урок. Но я рад, что 99% отзывов положительные. Я думаю, раз такая шумиха и движ поднялись, надо раз в четверть записывать такие мини-уроки», — заявил Егор Крид.

И добавил, что после его выступления на «Разговорах о важном» значительно увеличилась аудитория в тг-канале.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских школах уроки с участием Егора Крида прошли 23 января. Это вызвало волну возмущения среди родителей школьников.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Школы#Омбудсмен#Жалобы#Тюмень#Тюменская область
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