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Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Раненый в спецоперации Герой РФ вошел в состав тюменских сторонников «Единой России»

26 января 2023, 09:21
Фото: Телеграм-канал Андрея Артюхова

Герой РФ, получивший ранение в СВО, вошел в состав Совета сторонников «Единой России»

Рустам Сайфуллин, которого удостоили звания Героя России, вошел в региональное отделение партии «Единая Россия» в Тюменской области. Также к нему присоединился Николай Савченко, спецпредставитель губернатора по вопросам СВО.
«Рустам Сайфуллин и Николай Савченко вошли в состав Совета сторонников „Единой России“, который возглавляет Фуат Сайфитдинов. Это решение приняли на сегодняшнем заседании», — рассказал в своем телеграм-канале Андрей Артюхов.

Первый заместитель председателя Тюменской областной Думы добавил, что тюменские сторонники продолжают работу по поддержке военнослужащих и их семей.

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Напомним, в ходе участия в специальной военной операции Рустама Сайфуллина тяжело ранили. О том, что жителя Вагая удостоили звания Герой России, заявил губернатор Тюменской области во время ежегодного послания в ноябре 2022 года. 

#Анна Доронина#Герой России#Партии#Политические партии#Общество#Тюмень#Тюменская область
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