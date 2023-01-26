Раненый в спецоперации Герой РФ вошел в состав тюменских сторонников «Единой России»

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
«Рустам Сайфуллин и Николай Савченко вошли в состав Совета сторонников „Единой России“, который возглавляет Фуат Сайфитдинов. Это решение приняли на сегодняшнем заседании», — рассказал в своем телеграм-канале Андрей Артюхов.
Первый заместитель председателя Тюменской областной Думы добавил, что тюменские сторонники продолжают работу по поддержке военнослужащих и их семей.
Напомним, в ходе участия в специальной военной операции Рустама Сайфуллина тяжело ранили. О том, что жителя Вагая удостоили звания Герой России, заявил губернатор Тюменской области во время ежегодного послания в ноябре 2022 года.