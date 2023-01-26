nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Путин поддержал предложение вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи

26 января 2023, 08:15
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин не исключил возможности в будущем организовать Всемирный фестиваль студентов и молодежи, но в нынешних реалиях сделать это непросто.

Студентка РУДН Дарья Семенова обратилась к российскому лидеру с просьбой повторить фестиваль, который состоялся в Сочи несколько лет назад. Путину предложение понравилось, он напомнил, что в 2017 году, несмотря на крымские события 2014 года, в России все же провели Всемирный фестиваль студентов и молодежи — он прошел успешно. Об этом пишет tass.ru.

Путин сказал, что всему свое время, назвав идею проведения фестиваля правильной, и заверил, что правительством она будет поддержана. Но не все зависит от желаний властей. Фестиваль должен собрать гостей из других стран и международных организаций — необходимо еще и их согласие на участие. Такие события объединяют людей, это очень важно. 

Глава государства считает необходимой поддержку властей субъектов РФ в организации фестиваля, но в первую очередь надо выстраивать взаимоотношения с различными международными структурами и использовать возможности федерального центра.

По словам Путина, в России всегда организовывали международные события на высочайшем уровне, с присущим ей блеском. Данная тенденция сохранится и в будущем. Президент сказал спасибо студентке за идею. Он пообещал задействовать Дарью Семенову в организации мероприятия, так как девушка пожелала стать волонтером на фестивале.

Подпишитесь
Судью по делу учителя, обвиняемого в домогательствах, сняли с дела
23 января 10:08
За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров
23 января 06:21
Новые льготы и расходы: что ожидает жителей Тюмени в 2023 году
23 января 01:20
Тюменский ковбой пытался «застрелить» лифт, но промахнулся
23 января 04:50
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
17 января 09:57
Праздники кончились, а подарки нет: крупный застройщик сообщил о предложениях января
24 января 11:14