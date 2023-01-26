Путин поддержал предложение вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи

Путин сказал, что всему свое время, назвав идею проведения фестиваля правильной, и заверил, что правительством она будет поддержана. Но не все зависит от желаний властей. Фестиваль должен собрать гостей из других стран и международных организаций — необходимо еще и их согласие на участие. Такие события объединяют людей, это очень важно.