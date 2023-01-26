Путин поддержал предложение вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Студентка РУДН Дарья Семенова обратилась к российскому лидеру с просьбой повторить фестиваль, который состоялся в Сочи несколько лет назад. Путину предложение понравилось, он напомнил, что в 2017 году, несмотря на крымские события 2014 года, в России все же провели Всемирный фестиваль студентов и молодежи — он прошел успешно. Об этом пишет tass.ru.
Путин сказал, что всему свое время, назвав идею проведения фестиваля правильной, и заверил, что правительством она будет поддержана. Но не все зависит от желаний властей. Фестиваль должен собрать гостей из других стран и международных организаций — необходимо еще и их согласие на участие. Такие события объединяют людей, это очень важно.
Глава государства считает необходимой поддержку властей субъектов РФ в организации фестиваля, но в первую очередь надо выстраивать взаимоотношения с различными международными структурами и использовать возможности федерального центра.
По словам Путина, в России всегда организовывали международные события на высочайшем уровне, с присущим ей блеском. Данная тенденция сохранится и в будущем. Президент сказал спасибо студентке за идею. Он пообещал задействовать Дарью Семенову в организации мероприятия, так как девушка пожелала стать волонтером на фестивале.