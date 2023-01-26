Прокуратура Челябинска проведёт проверку по жалобе заключённого тоболяка

Мужчина заявил, что он лично встречался с сотрудником прокуратуры, и отдавал ему две жалобы. В одной из них Осинцев указывал, что к нему в колонии применяют физическое насилие. Вторую, по словам Павла, прокурор смял и выкинул сразу после прочтения. А по первой ответил, что видеокамеры правонарушений не зафиксировали.