Прокуратура Челябинска проведёт проверку по жалобе заключённого тоболяка

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
После публикации «Нашего Города» была организована проверка Челябинской прокуратурой. Павел Осинцев, который находится в ИК-25 в Златоусте, пожаловался на одного из прокуроров.
Мужчина заявил, что он лично встречался с сотрудником прокуратуры, и отдавал ему две жалобы. В одной из них Осинцев указывал, что к нему в колонии применяют физическое насилие. Вторую, по словам Павла, прокурор смял и выкинул сразу после прочтения. А по первой ответил, что видеокамеры правонарушений не зафиксировали.
«Наш Город» направлял запрос в прокуратуру Челябинской области. Там пообещали проверить информацию, которую сообщил тоболяк.
«Прокуратурой области организовано проведение проверки по информации, содержащей доводы о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей старшим помощником Челябинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждений», — ответили редакции в прокуратуре.
О результатах проверки будет сообщено позже.
Ранее «Наш Город» рассказывал про Павла Осинцева, которого после участия в программе Малахова «Прямой эфир» приговорили к 14-ти годам строгого режима за убийство бывшей жены. Но кассационный суд Челябинска отменил апелляционное определение судебной коллегии и направил его на новое рассмотрение после исправления ошибок. Судебные заседания ещё продолжаются.