nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Прокуратура Челябинска проведёт проверку по жалобе заключённого тоболяка

26 января 2023, 08:36
Фото: 1MI

Из-за жалоб заключённого экс-полицейского из Тобольска в ИК пройдёт проверка

В колонии в Челябинской области находится тоболяк Павел Осинцев, который пожаловался на поведение прокурора. Вместо того, чтобы принять жалобу заключённого, он смял её и выкинул.

После публикации «Нашего Города» была организована проверка Челябинской прокуратурой. Павел Осинцев, который находится в ИК-25 в Златоусте, пожаловался на одного из прокуроров. 

Мужчина заявил, что он лично встречался с сотрудником прокуратуры, и отдавал ему две жалобы. В одной из них Осинцев указывал, что к нему в колонии применяют физическое насилие. Вторую, по словам Павла, прокурор смял и выкинул сразу после прочтения. А по первой ответил, что видеокамеры правонарушений не зафиксировали.

«Наш Город» направлял запрос в прокуратуру Челябинской области. Там пообещали проверить информацию, которую сообщил тоболяк.

Ответ прокуратуры Челябинской области
Фото: nashgorod.ru
«Прокуратурой области организовано проведение проверки по информации, содержащей доводы о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей старшим помощником Челябинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждений», — ответили редакции в прокуратуре.

О результатах проверки будет сообщено позже. 

«Посмотрим, кто кого»: мать тобольского заключенного просит визита врачей в колонию
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» рассказывал про Павла Осинцева, которого после участия в программе Малахова «Прямой эфир» приговорили к 14-ти годам строгого режима за убийство бывшей жены. Но кассационный суд Челябинска отменил апелляционное определение судебной коллегии и направил его на новое рассмотрение после исправления ошибок. Судебные заседания ещё продолжаются. 

#Прокуратура#Анна Доронина#Правонарушения#Исправительная колония#Прокурор#Жалобы#Общество#Тюменская область
Подпишитесь
Судью по делу учителя, обвиняемого в домогательствах, сняли с дела
23 января 10:08
За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров
23 января 06:21
Новые льготы и расходы: что ожидает жителей Тюмени в 2023 году
23 января 01:20
Тюменский ковбой пытался «застрелить» лифт, но промахнулся
23 января 04:50
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
17 января 09:57
Праздники кончились, а подарки нет: крупный застройщик сообщил о предложениях января
24 января 11:14