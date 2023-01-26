По улице 30 лет Победы человек провалился под асфальт

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Также тюменец добавил, что рядом с провалом расположена детская площадка.
«На место нагнали много авариек, будут откачивать воду, потом, конечно, заасфальтируют, и все… А где гарантия, что завтра или через месяц это не повторится и опять провалится человек или ребёнок?» — написал анонимный автор поста.
Горожанину дали ответ сотрудники компании «Росводоканал Тюмень».
«Наши специалисты сработали оперативно и предотвратили провал. Яма на видео — результат раскопки. Сейчас мы проводим внеплановый ремонт коммуникаций», — рассказали в пресс-службе ведомства.
На официальном сайте Росводоканала появилась информация, что его работники предотвратили повреждение канализационного коллектора в районе данной улицы.
«Сегодня мы получили заявку на устранение засора, возникшего на участке старого трубопровода. Наши специалисты выявили потенциальную опасность разрушения железобетонной трубы и, чтобы предотвратить возможный провал грунта, было принято решение незамедлительно провести восстановительные работы», — сообщил начальник цеха эксплуатации сетей Роман Габрильян.
Замену семиметрового участка сети диаметром 500 мм планируется завершить к 1 февраля. Специалисты компании «Росводоканал Тюмень» обещают, что на время выполнения работ без воды жильцы домов не останутся.
Ранее «Наш город» писал, что сотрудники Росоводоканала предотвратили крупные засоры канализации после новогодних праздников.