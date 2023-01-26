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«Отсутствуют доказательства вины»: в суде прошли прения по делу Кирилла Мартюшева

26 января 2023, 08:42
Фото: nashgorod.ru

В тюменском суде прошли прения по делу о «видео в кружочке»

Сегодня в Центральном районном суде прошло публичное обсуждение дела Кирилла Мартюшева, обвиняемого в экстремизме. В ходе заседания было показано видео, которое стало основанием для возбуждения дела.
Сюжет
Суд

4 года тюрьмы за 58 секунд

Судья по делу Мартюшева Константин Везденев, по запросу прокурора, включил видео «в кружочке» из-за которого Кирилла обвиняют в экстремизме. Длится оно 58 секунд, в течение которых автор сообщает о том, что его отпустили из отделения полиции и далее делится своими впечатлениями и размышлениями.

«Все хорошо, меня отпустили…», — говорит в начале видео Кирилл.

Но у обвинения и защиты разные взгляды на данный ролик. Прокурор усмотрела в поведении подсудимого озлобленность, тогда как адвокат Павел Руснаков убежден, что парня переполняли эмоции после того, как его более 6 часов продержали в отделении полиции и, не имея на то законного права, провели дактилоскопирование. 

Константин Везденев показывает видеоролик, из-за которого Кирилла Мартюшева обвинят в экстремизме.
Фото: nashgorod.ru
«Мартюшев записал со своим участием и разместил видеоматериал, содержащий лингвистические и психологические признаки побуждения к насильственным действиям. Подсудимый вину не признал, обстоятельства совершениям указанных действий не отрицаем, однако не согласен с тем, что он призывал к насилию в отношении сотрудников полиции», — начала выступление прокурор.

При выборе меры наказания для подсудимого она просила учесть «характер и степень общественной опасности», а также данные о личности подсудимого. Прокурор сообщила, что отягчающих обстоятельств в деле не имеется.

«В целях В целях восстановления социальной справедливости, исправления и совершения аналогичных преступлений полагаю, что наказание Мартюшеву должно быть связано с лишением свободы. Прошу суд признать Мартюшева Кирилла виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года», — заявила прокурор.

Также она считает необходимым изъять телефон Кирилла в доход государства, так как, по ее мнению, это — орудие преступления.

Прокурор несколько раз заявила, что поведение героя видеоролика считает агрессивным и озлобленным, однако неизвестно зачем она сделал на этом такой акцент, ибо в существующем законодательстве пока нет статьи, запрещающей чувства и эмоции. Вдобавок на видео Кирилл ни. разу не повысил голос, говорил он спокойно, часто используя выражения вроде «по-моему», «я думаю» и «наверное».

Выступление прокурора по делу Кирилла Мартюшева.
Фото: nashgorod.ru

А доказана ли вина

«Единственным доказательством, на котором основано обвинение, является заключение эксперта ФСБ. Однако сторона защиты считает, что данное заключение не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и является недопустимым, на него обвинение ссылаться не может», — начал свое выступление адвокат Павел Руснаков.

Он перечислил грубые ошибки, которые допустила эксперт ФСБ Ольга Гонец, начиная с того, что анализируя устную речь, она пишет о сохранении графики и пунктуации автора, и заканчивая несколькими эпизодами превышения полномочий. Будучи экспертом-лингвистом, не имея образования психолога, Гонец единолично проела психолого-лингвистическую экспертизу. Вдобавок она, не имея на то права, вынесла решение касательно «степени воздействия» видеоролика Кирилла.

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Но нарушения допустил не только эксперт. Когда квартиру Кирилла обыскивали, ему не позволили пригласить адвоката, в связи с чем результаты обыска считаются недействительными. Об этом нарушении со стороны правоохранителей Кирилл заявил сразу после обыска в письменном виде.

«В данном уголовном деле вообще отсутствуют доказательства виновности моего подзащитного. Более того, давайте с вами обратимся к постановлению Верховного суда РФ. Там указано, что преступления, предусмотренные статьей 280 УК  РФ совершаются только с прямым умыслом и намерением побудить других лиц к осуществлению экстремистской деятельности», — напомнил Руснаков.

Психолого-лингвистическая экспертиза, проведенная стороной защиты, показала, что в словах Мартюшева не было призывов вовсе. В видеоролике парень поделился своим мнением, рассуждениями и эмоциями.

«А чем доказан прямой умысел Мартюшева? Уверенностью прокурора в его виновности? Учитывал ли государственный обвинитель то, что видеоролик вовсе был адресован матери моего подзащитного? Было ли учтено то, что его более 5 часов продержали в отделении полиции № 4?», — задавался вопросами Руснаков.
Адвокат Павел Руснаков выступает перед судьей Константинов Везденевым
Фото: nashgorod.ru

Так как в ходе своего выступления Руснаков напомнил о некомпетентной экспертизе стороны обвинения, прокурору пришлось. ответить. Он выразила сомнение в компетенциях эксперта стороны защиты — кандидата филологических наук,  члена научно-методического совета, а также члена правления Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам Елизаветы Аркадьевны Колтуновой.

Также прокурор почему-то заявила, что допросила Колтунову в качестве обывателя, хотя в ходе заседания, где эксперт был допрошен, филолог отказалась отвечать на вопросы в качестве обывателя, так как в деле она является экспертом-лингвистом. Это высказывания  зафиксировано при аудиопротоколировании заседания.

Вдобавок Колтунова не имела право давать обывательские показания, для этого ее должны были пригласить на заседание в качестве свидетеля.

«Учитывая все вышеизложенное я прошу суд оправдать моего подзащитного Кирилла Мартюшева, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления», — заключил адвокат.
Кирилл Мартюшев
Фото: nashgorod.ru

В ходе следующего заседания Кириллу предоставят последнее слово, после чего судья удалится в совещательную комнату для принятия решения.

#Алиса Вернер#Правонарушения#Экстремизм#Суд#Центральный районный суд#Прокурор#Прокуратура#Судья#Приговор#Судебный приговор#Приговоро#Оправдательный приговор#Тюменская область
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