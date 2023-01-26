«Отсутствуют доказательства вины»: в суде прошли прения по делу Кирилла Мартюшева

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Судья по делу Мартюшева Константин Везденев, по запросу прокурора, включил видео «в кружочке» из-за которого Кирилла обвиняют в экстремизме. Длится оно 58 секунд, в течение которых автор сообщает о том, что его отпустили из отделения полиции и далее делится своими впечатлениями и размышлениями.
«Все хорошо, меня отпустили…», — говорит в начале видео Кирилл.
Но у обвинения и защиты разные взгляды на данный ролик. Прокурор усмотрела в поведении подсудимого озлобленность, тогда как адвокат Павел Руснаков убежден, что парня переполняли эмоции после того, как его более 6 часов продержали в отделении полиции и, не имея на то законного права, провели дактилоскопирование.
«Мартюшев записал со своим участием и разместил видеоматериал, содержащий лингвистические и психологические признаки побуждения к насильственным действиям. Подсудимый вину не признал, обстоятельства совершениям указанных действий не отрицаем, однако не согласен с тем, что он призывал к насилию в отношении сотрудников полиции», — начала выступление прокурор.
При выборе меры наказания для подсудимого она просила учесть «характер и степень общественной опасности», а также данные о личности подсудимого. Прокурор сообщила, что отягчающих обстоятельств в деле не имеется.
«В целях В целях восстановления социальной справедливости, исправления и совершения аналогичных преступлений полагаю, что наказание Мартюшеву должно быть связано с лишением свободы. Прошу суд признать Мартюшева Кирилла виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года», — заявила прокурор.
Также она считает необходимым изъять телефон Кирилла в доход государства, так как, по ее мнению, это — орудие преступления.
Прокурор несколько раз заявила, что поведение героя видеоролика считает агрессивным и озлобленным, однако неизвестно зачем она сделал на этом такой акцент, ибо в существующем законодательстве пока нет статьи, запрещающей чувства и эмоции. Вдобавок на видео Кирилл ни. разу не повысил голос, говорил он спокойно, часто используя выражения вроде «по-моему», «я думаю» и «наверное».
«Единственным доказательством, на котором основано обвинение, является заключение эксперта ФСБ. Однако сторона защиты считает, что данное заключение не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и является недопустимым, на него обвинение ссылаться не может», — начал свое выступление адвокат Павел Руснаков.
Он перечислил грубые ошибки, которые допустила эксперт ФСБ Ольга Гонец, начиная с того, что анализируя устную речь, она пишет о сохранении графики и пунктуации автора, и заканчивая несколькими эпизодами превышения полномочий. Будучи экспертом-лингвистом, не имея образования психолога, Гонец единолично проела психолого-лингвистическую экспертизу. Вдобавок она, не имея на то права, вынесла решение касательно «степени воздействия» видеоролика Кирилла.
Но нарушения допустил не только эксперт. Когда квартиру Кирилла обыскивали, ему не позволили пригласить адвоката, в связи с чем результаты обыска считаются недействительными. Об этом нарушении со стороны правоохранителей Кирилл заявил сразу после обыска в письменном виде.
«В данном уголовном деле вообще отсутствуют доказательства виновности моего подзащитного. Более того, давайте с вами обратимся к постановлению Верховного суда РФ. Там указано, что преступления, предусмотренные статьей 280 УК РФ совершаются только с прямым умыслом и намерением побудить других лиц к осуществлению экстремистской деятельности», — напомнил Руснаков.
Психолого-лингвистическая экспертиза, проведенная стороной защиты, показала, что в словах Мартюшева не было призывов вовсе. В видеоролике парень поделился своим мнением, рассуждениями и эмоциями.
«А чем доказан прямой умысел Мартюшева? Уверенностью прокурора в его виновности? Учитывал ли государственный обвинитель то, что видеоролик вовсе был адресован матери моего подзащитного? Было ли учтено то, что его более 5 часов продержали в отделении полиции № 4?», — задавался вопросами Руснаков.
Так как в ходе своего выступления Руснаков напомнил о некомпетентной экспертизе стороны обвинения, прокурору пришлось. ответить. Он выразила сомнение в компетенциях эксперта стороны защиты — кандидата филологических наук, члена научно-методического совета, а также члена правления Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам Елизаветы Аркадьевны Колтуновой.
Также прокурор почему-то заявила, что допросила Колтунову в качестве обывателя, хотя в ходе заседания, где эксперт был допрошен, филолог отказалась отвечать на вопросы в качестве обывателя, так как в деле она является экспертом-лингвистом. Это высказывания зафиксировано при аудиопротоколировании заседания.
Вдобавок Колтунова не имела право давать обывательские показания, для этого ее должны были пригласить на заседание в качестве свидетеля.
«Учитывая все вышеизложенное я прошу суд оправдать моего подзащитного Кирилла Мартюшева, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления», — заключил адвокат.
В ходе следующего заседания Кириллу предоставят последнее слово, после чего судья удалится в совещательную комнату для принятия решения.