«Отсутствуют доказательства вины»: в суде прошли прения по делу Кирилла Мартюшева

Прокурор несколько раз заявила, что поведение героя видеоролика считает агрессивным и озлобленным, однако неизвестно зачем она сделал на этом такой акцент, ибо в существующем законодательстве пока нет статьи, запрещающей чувства и эмоции. Вдобавок на видео Кирилл ни. разу не повысил голос, говорил он спокойно, часто используя выражения вроде «по-моему», «я думаю» и «наверное».