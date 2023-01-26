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Published Сегодня, 10:51

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Updated Сегодня, 12:01

Новые ЖК построят у развязки на Московском тракте в Тюмени

26 января 2023, 10:51
Фото: 1MI

Новые ЖК появятся в районе Объездной дороге в Тюмени

Новые ЖК появятся в областной столице в районе развязки на Московском тракте. По данным сайта правовой информации, дома построят в районе территории планировочного района № 9 «Южный».
Фото: Сайт правовой информации
«Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района № 9 „Южный“ (Транссибирская магистраль — ул. Мельникайте — ул. Федюнинского (первое объездное кольцо)», — сообщается в приказе № 15 горадминистрации от 26 января.

Многоэтажки, паркинги и досуговый центр построят до 2027 года. Здесь же появится «дошкольная образовательная организация на 520 мест». Общая площадь многоэтажной застройки составит 41 тысячу квадратных метров.

Ранее «Наш город» сообщал, что «Мостострой-11» возведёт пешеходный переход за 250 млн рублей. 

«Мостострой-11» построит в Тюмени пешеходный переход за 250 миллионов рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Деньги#Экономика#Дорожное строительство#Строительство дома#Строительство дорог#Строительство жилья
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