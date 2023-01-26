Новые ЖК построят у развязки на Московском тракте в Тюмени

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
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Updated Сегодня, 12:01
«Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района № 9 „Южный“ (Транссибирская магистраль — ул. Мельникайте — ул. Федюнинского (первое объездное кольцо)», — сообщается в приказе № 15 горадминистрации от 26 января.
Многоэтажки, паркинги и досуговый центр построят до 2027 года. Здесь же появится «дошкольная образовательная организация на 520 мест». Общая площадь многоэтажной застройки составит 41 тысячу квадратных метров.
Ранее «Наш город» сообщал, что «Мостострой-11» возведёт пешеходный переход за 250 млн рублей.