«Милан» подпишет кого-то одного из пары Зиеш-Дзаньоло

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
По информации источника, клуб не располагает финансами для того, чтобы осуществить оба трансфера. Поэтому «россонери» возьмут лишь одного из них. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на иностранные СМИ.
Проблема для действующего чемпиона Серии А заключается в том, что за Дзаньоло «Рома» требует слишком больших денег, а Зиеш запросил высокую зарплату. Однако пока «красно-черные» больше склоняются к варианту с футболистом сборной Марокко.