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Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Массовое ДТП: Паровозик из четырех машин «собрался» в Тюмени на Мориса Тореза. Видео

26 января 2023, 11:07
Фото: Скрин Авто Тюмень - ДТП

Паровозик из четырех машин «собрался» в Тюмени на улице Мориса Тореза. Видео

Сразу 4 автомобиля столкнулись в областной столице 26 января. По данным паблика «Авто Тюмень — ДТП», инцидент произошел на улице Мориса Тореза у ТЦ «Галерея Вояж». О пострадавших не сообщается.

Здесь столкнулись внедорожник БМВ, два джипа «Хёндай», и «Опель». Ущерб от аварии значительный, но пострадала только техника. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД.

«Летуны оттаяли! Носятся по городу и подрезают», — сообщил подписчик паблика Владимир Г.

Паровозик собрал 35-летний водитель автомобиля Мерседес, поворачивавший с улицы Республики на Максима Горького в июле 2022 года. По данным «Нашего города», здесь пострадали 4 автомобиля. Виновник ДТП отказался проходить процедуру освидетельствования.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Водители#Дороги#Безопасность на дорогах#Тюменцы#ГИБДД#Жалобы
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