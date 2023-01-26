Массовое ДТП: Паровозик из четырех машин «собрался» в Тюмени на Мориса Тореза. Видео

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Здесь столкнулись внедорожник БМВ, два джипа «Хёндай», и «Опель». Ущерб от аварии значительный, но пострадала только техника. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД.
«Летуны оттаяли! Носятся по городу и подрезают», — сообщил подписчик паблика Владимир Г.
Паровозик собрал 35-летний водитель автомобиля Мерседес, поворачивавший с улицы Республики на Максима Горького в июле 2022 года. По данным «Нашего города», здесь пострадали 4 автомобиля. Виновник ДТП отказался проходить процедуру освидетельствования.