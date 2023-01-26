Ипотека в 2023 году для многих жителей Тюмени будет оставаться приоритетным способом решения квартирного вопроса. Какие прогнозы по ценам и ставкам дают эксперты — рассказываем в этом материале.

Семейная ипотека

Льготная ипотека

Почему растут цены на новостройки Тюмени?

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