Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
«Семейная ипотека» — государственная программа, ставка по которой составляет до 6%. В 2023 году условиями «Семейной ипотеки» по-прежнему могут воспользоваться:
Оформление ипотеки в рамках этой программы возможно до 1 июля 2024 года. Участие в программе могут принять и усыновители, дети в семьях которых родились в указанные выше сроки.
В рамках семейной ипотеке-2023 россияне могут получить кредит на покупку недвижимости по ставке до 6% при условии внесения стартовой суммы в размере минимум 15% от всей цены квартиры. Для Тюмени максимальная стоимость жилья, приобретаемого по «Семейной ипотеке» — 6 миллионов рублей.
Программой «Льготная ипотека» в 2020, 2021 и 2022 годах пользовались многие жители Тюмени. В конце 2022 года стало известно, что правительство РФ продлевает ее действие до 1 июня 2024 года.
Кредит на специальных условиях в рамках программы ипотеки-2023 выдается:
Ставка по льготному кредиту в рамках ипотеки-2023 не превышает 8%. Для Тюмени максимальный объем займа составляет 6 млн рублей. Для участия в программе по ипотеке-2023 необходимо в качестве первоначального взноса заплатить минимум 15% от общей стоимости объекта. Если жилье стоит дороже, недостающие деньги можно оформить в виде стандартного кредита в банке по соответствующей ставке.
Одна из ключевых тенденций рынка недвижимости Тюмени на конец 2022 года — снижение стоимости жилья на вторичном рынке и рост цен на квартиры в строящихся домах. Новостройки становятся действительно дороже, и эксперты объясняют это следующими причинами:
Девелоперы, впрочем, уже принимают меры в направлении коррекции цен. Так, в Тюмени все чаще предоставляются скидки на строящееся жилье, проводятся акции. Широкое распространение получает так называемая траншевая ипотека-2023, в рамках которой выплата кредита осуществляется частями, как правило до ввода дома в эксплуатацию и уже после его сдачи. Первый взнос (транш) варьируется от 15 до 40% от всей стоимости квартиры при участии в программах ипотеки-2023.
Эксперты считают, что в перспективе цены на квартиры в новостройках Тюмени будут снижаться. Этому способствует растущая конкуренция на рынке, в том числе в данном сегменте.
Впрочем, специалисты, дающие такой прогноз, предупреждают, что коррекция стоимости может обуславливаться несколькими причинами:
Свою роль сыграет и инфляция, которая демонстрирует тенденцию к росту. Однако, по мнению экспертов, покупателям нет смысла ждать лучших времен, особенно если жилье планируется приобрести в ипотеку-2023. С учетом прогнозируемого роста ставки более благоприятного периода для покупки жилья может и не быть.
По данным на декабрь 2022 года, стоимость жилья на первичном рынке в Тюмени составила 108 тыс. рублей за 1 кв. м. За год цены выросли более чем на 14%. На вторичном рынке стоимость жилья за год также выросла на 14% и составила 103,7 тыс. руб. за 1 кв. м.
Стоимость квартир-студий в Тюмени, по данным на январь 2023 года, составляет:
За 3,2 млн руб. можно приобрести 24-метровую студию в строящемся ЖК «Семья», за 2,7 млн руб. — лот площадью 27 кв. м в жилом комплексе «Облака», который будет сдан в эксплуатацию во второй половине 2024 года.
В уже сданных в эксплуатацию жилых комплексах Тюмени студии продаются по 3,8 млн руб. (улица Новгородская) и 6,1 млн руб. Цены варьируются в зависимости от площади, наличия ремонта, качества отделки, укомплектованности мебелью и других факторов.
Минимальная стоимость 2-комнатной квартиры в новостройке Тюмени составляет 4,3 млн рублей. По такой цене, в частности, предлагаются лоты в строящемся ЖК «Домашний», который девелопер планирует сдать в эксплуатацию в конце 2023 года.
За 5 млн руб. можно приобрести 2-комнатную квартиру площадью 48 кв. м в жилом комплексе «Малевич» на улице Менжинского, за 5,5 млн рублей — 2-комнатный лот в ЖК «Квартал на Московском». Площадь такой квартиры составит 51,2 кв. м.
На вторичном рынке цены на 2-комнатные квартиры в Тюмени начинаются от 5,2 млн руб. По такой стоимости, в частности, можно приобрести лот площадью 56,6 кв. м — жилье на Краснооктябрьской улице с готовой отделкой. За 9,7 млн рублей предлагается 2-комнатная квартира с черновой отделкой в современном ЖК в центре Тюмени, на улице Республики.
Трехкомнатную квартиру на первичном рынке Тюмени можно приобрести по цене от 4,8 млн руб. — такой лот предлагается в ЖК «Колумб» на улице Первооткрывателей. Площадь квартиры — 45,6 кв. м, сдача комплекса в эксплуатацию запланирована на вторую половину 2023 года.
Средняя стоимость 3-комнатной квартиры в новостройках Тюмени составляет от 5 до 6 млн рублей. Лоты по таким ценам есть в ЖК «Онегин. Дом у озера», «Домашний», «Звездный», в других тюменских жилых комплексах. Большая часть проектов сдается в эксплуатацию в 2023–2024 годах.
Средняя цена 3-комнатной квартиры в Тюмени на вторичном рынке — также от 5 до 6 млн руб. Минимальная стоимость — 4,7 млн руб., за эту сумму можно купить 3-комнатную квартиру на улице Энергетиков. В более престижной локации — новом доме на улице Николая Ростовцева — 3-комнатная квартира с современным дизайнерским ремонтом будет стоить уже 10 млн рублей.