Фонд микрофинансирования Тюменской области помог открыться стоматологической клинике

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» был создан правительством Тюменской области в 2013 году с с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей. Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства.