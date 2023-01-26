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Posted 26 января 13:56

Published 26 января 13:56

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

Фонд микрофинансирования Тюменской области помог открыться стоматологической клинике

26 января 2023, 13:56
Фото: Департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области
В Тюмени при поддержке Фонда микрофинансирования открылась новая стоматологическая клиника. На закупку высокотехнологичного оборудования Фонд предоставил предпринимателю займ по программе «МИР» под 8% годовых, сообщает департамент инвестиционной политики региона.

Займ предоставляется на 36 месяцев, с отсрочкой платежа по сумме основного долга на 6 месяцев.

«Хороший врач стоматолог-хирург-ортопед создал бизнес, получил лицензию, трудоустроил людей», — отметили в департаменте.

Финансовую поддержку Фонд оказывает как начинающим предпринимателям, так и опытным — тем, кто хочет расширить свой бизнес.

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» был создан правительством Тюменской области в 2013 году с с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей. Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. 

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