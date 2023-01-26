Фонд микрофинансирования Тюменской области помог открыться стоматологической клинике

Posted 26 января 13:56
Published 26 января 13:56
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Займ предоставляется на 36 месяцев, с отсрочкой платежа по сумме основного долга на 6 месяцев.
«Хороший врач стоматолог-хирург-ортопед создал бизнес, получил лицензию, трудоустроил людей», — отметили в департаменте.
Финансовую поддержку Фонд оказывает как начинающим предпринимателям, так и опытным — тем, кто хочет расширить свой бизнес.
Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» был создан правительством Тюменской области в 2013 году с с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей. Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства.