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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Бизнесмен предлагает вложить свыше ста миллионов рублей в оздоровительные курорты

26 января 2023, 11:45
Фото: 1MI

В Тюмени могут реализовать проект «Городских терм»

Владелец федеральной франшизы Юрий Бычков хочет реализовать проект «Городских терм», сообщают в областном инвестагентстве, на площадке которого прошли переговоры по поводу этой бизнес-идеи.
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Отдых

Бизнесмен считает, что в Тюмени можно построить около десяти терм, на что потребуется более ста миллионов рублей инвестиций.

Городские термы — это оздоровительные курорты внутри городов с термальными бассейнами, джакузи, разными видами саун. В настоящее время они имеются в Ижевске, Видном, Самаре и других регионах нашей страны.

Ранее «Наш город» писал, что в текущем году тюменский предприниматель реализует проект по строительству спортивного центра с бассейном в Заречном микрорайоне.

Спортивный центр с бассейном построят в Тюмени за 300 млн рублей
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#Елена Чебоксарова#Курорты#Лечение#Отдых#Бассейн#Инвестиции#Бизнесмен#Предприниматель
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