Бизнесмен предлагает вложить свыше ста миллионов рублей в оздоровительные курорты

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Бизнесмен считает, что в Тюмени можно построить около десяти терм, на что потребуется более ста миллионов рублей инвестиций.
Городские термы — это оздоровительные курорты внутри городов с термальными бассейнами, джакузи, разными видами саун. В настоящее время они имеются в Ижевске, Видном, Самаре и других регионах нашей страны.
Ранее «Наш город» писал, что в текущем году тюменский предприниматель реализует проект по строительству спортивного центра с бассейном в Заречном микрорайоне.