Авиакомпания «Ямал» увеличит стоимость билетов на самолеты в Тюмень

Стоимость билетов на самолеты из ЯНАО в Тюмень в апреле увеличится

Авиакомпания «Ямал» в апреле повысит стоимость билетов из Нового Уренгоя в Тюмень. На сайте перевозчика отмечается, что в январе перелёт по маршруту стоил от 8 000 рублей. Через 2 месяца цена повысится до 11 000.