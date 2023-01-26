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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Авиакомпания «Ямал» увеличит стоимость билетов на самолеты в Тюмень

26 января 2023, 13:19
Фото: 1MI

Стоимость билетов на самолеты из ЯНАО в Тюмень в апреле увеличится

Авиакомпания «Ямал» в апреле повысит стоимость билетов из Нового Уренгоя в Тюмень. На сайте перевозчика отмечается, что в январе перелёт по маршруту стоил от 8 000 рублей. Через 2 месяца цена повысится до 11 000.
Фото: АК Ямал

Похожая ситуация и с рейсом Новый Уренгой – Москва. Цена на билет увеличится с 6 до 12 тысяч.

Стоит отметить, что рейсы Новый Уренгой – Тюмень проходят ежедневно.

Ранее «Наш город» сообщал, что перед Новым годом тюменцы скупили ж/д билеты в Москву, Санкт-Петербург и Ишим. Цены выросли в 2 раза. Билеты на поезд по маршруту Тюмень – Тобольск пользуются повышенным спросом при бронировании на 30 декабря и 6 января. 

Тюменцы скупили ж/д билеты в Москву, Санкт-Петербург и Ишим. Цены выросли в 2 раза
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#Общество#Новости тюмени#Деньги#Экономика#Авиакомпания Ямал#Самолеты#Самолет#Происшествия#Тюменцы#Александр Мязин
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