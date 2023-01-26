Авиакомпания «Ямал» увеличит стоимость билетов на самолеты в Тюмень

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Похожая ситуация и с рейсом Новый Уренгой – Москва. Цена на билет увеличится с 6 до 12 тысяч.
Стоит отметить, что рейсы Новый Уренгой – Тюмень проходят ежедневно.
Ранее «Наш город» сообщал, что перед Новым годом тюменцы скупили ж/д билеты в Москву, Санкт-Петербург и Ишим. Цены выросли в 2 раза. Билеты на поезд по маршруту Тюмень – Тобольск пользуются повышенным спросом при бронировании на 30 декабря и 6 января.