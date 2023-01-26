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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Альпинисты спасли в Тюмени мужчину без сознания

26 января 2023, 14:18
Фото: 1MI

В Тюмени мужчину без сознания вынесли из здания с помощью альпинистов и спасателей

Тюменцу стало плохо в стоящемся доме. По данным ТОСЭР, инцидент произошел 26 января утром. Медики скорой помощи не могли добраться до пострадавшего — не было лестницы.

Мужчину вытаскивали из строящегося здания спасатели.

«Сегодня в районе 10 часов со второго этажа в новостройке по ул. Бориса Быстрых спасатели эвакуировали мужчину в бессознательном состоянии», — рассказали в пресс-службе ТОСЭР.

Для транспортировки использовалось альпинистское снаряжение. Затем по раздвижной лестнице его транспортировали на 1 этаж.

Ранее «Наш город» сообщал, что спасатели ТОСЭР обнаружили тело 49-летнего мужчины. Его квартиру пришлось вскрывать.

В Тюмени на улице Полевой нашли тело 49-летнего мужчины
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюменцы#Сотрудники МЧС#ТОСЭР#Дороги#Жалобы
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