Альпинисты спасли в Тюмени мужчину без сознания

В Тюмени мужчину без сознания вынесли из здания с помощью альпинистов и спасателей

Тюменцу стало плохо в стоящемся доме. По данным ТОСЭР, инцидент произошел 26 января утром. Медики скорой помощи не могли добраться до пострадавшего — не было лестницы.