Альпинисты спасли в Тюмени мужчину без сознания

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Мужчину вытаскивали из строящегося здания спасатели.
«Сегодня в районе 10 часов со второго этажа в новостройке по ул. Бориса Быстрых спасатели эвакуировали мужчину в бессознательном состоянии», — рассказали в пресс-службе ТОСЭР.
Для транспортировки использовалось альпинистское снаряжение. Затем по раздвижной лестнице его транспортировали на 1 этаж.
Ранее «Наш город» сообщал, что спасатели ТОСЭР обнаружили тело 49-летнего мужчины. Его квартиру пришлось вскрывать.